В кредитные истории россиян добавят сведения о рассрочках из магазинов

Объединенное кредитное бюро решило получить данные от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов) и готовится внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, которая будет учитывать не только данные от классических кредиторов.

Сейчас требуется разработка со стороны Центробанка порядка расчета процента долговой нагрузки с учетом новых данных в нормативных актах, сообщил РБК.

Руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея считает, что эти сведения могут показывать не только дополнительную финансовую нагрузку заемщика, но и его склонность вовремя погашать долги.

«В целом BNPL-сервис обязывает клиента выплачивать определенные суммы в ближайшие периоды. Это снижает объем доступных средств и может существенно влиять на платежеспособность по кредитам, поэтому в данном сценарии BNPL может повышать показатели долговой нагрузки», — отметил он.

Предварительный анализ показал, что сегмент BNPL опережает по степени риска кредитные карты и кредиты наличными, добавили в бюро.

Включение данных от провайдеров некредитных рассрочек в целом может повысить качество кредитных историй, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина подняла вопрос участия нефинансовых компаний в предоставления потребителям рассрочки. Она говорила, что по своей природе рассрочка — это кредит. Эльвира Набиуллина предложила включать данные о некредитных рассрочках в БКИ, чтобы этой информацией могли руководствоваться профессиональные кредиторы.

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