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В начале 2022 года рынок криптовалют обрушился до многомесячных минимумов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В начале 2022 года биткоин подешевел почти на 12%, другие ведущие криптовалюты снижались до 22%. К обвалу рынка криптовалют привело ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и протесты в Казахстане, который является одним из лидеров майнинга, считают эксперты.

В начале 2022 года рынок криптовалют обрушился до многомесячных минимумов

Биткоин 8 января 2022 года опускался до $40,5 тыс., что является минимальным показателем с сентября 2021 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CoinMarketCap. Снижение достигало 12% с закрытия торгов 31 декабря 2021 года. На 9 января 2022 года (даже с учетом корекции до $41,5 тыс.) капитализация первой криптовалюты составляла менее $790 млрд, то есть лишь чуть более 40% рынка.

На 10 января биткоин продолжает незначительно корректироваться, восстановившись до $41,9 тыс. Однако криптовалюта по прежнему далека от максимума, достигнутого в ноябре 2021 года, когда биткоин вырос до $69 тыс.

Второй по популярности эфир в начале 2022 года опускался до $3 тыс., что является минимумом с 1 октября 2021 года. По сравнению с закрытием торгов в декабре снижение достигало 18%. Другие популярные валюты — Binance Coin, Solana, Cardano —  также обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю 14-22%.

Отрицательное влияние на криптовалютный рынок в начале 2022 года оказали протесты в Казахстане, на который приходится 18% мировых мощностей майнинга. После запрета на майнинг в Китае, Казахстан вышел на второе место по объему мощностей для добычи криптовалют после США.

Сейчас в Казахстане с перебоями работает интернет, а банковская система функционирует с ограничениями. Эксперты ожидают, что майнинг восстановится после стабилизации обстановки.

Однако более значимой причиной падения криптовалют ведущий стратег Exante Янис Кивкулис считает жесткий настрой ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. В начале января 2022 года по итогам заседания регулятор опубликовал протокол, из которого стал понятен его настрой на быстрое повышение процентной ставки и сокращение объема активов на балансе.

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Это, в частности, привело к оттоку средств инвесторов из рисковых активов. Так, индекс NASDAQ Composite за неделю упал на 4,5%. Биткоин последовал за акциями крупных технологических компаний, считает директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

По мнению Кивкулиса, дополнительное давление на рынок оказало отложенное SEC на два месяца решение по регистрации биржевого фонда NYDIG, ориентированного на вложения в биткоины.

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Фото на обложке: Ruslan Ivantsov / Shutterstock

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