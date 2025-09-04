ВЭФ-2025: РВБ откроет свой креативный кластер для бизнеса

Во Владивостоке появится новый центр притяжения для предпринимателей. Компания РВБ (Wildberries & Russ) и КРДВ подписали соглашение о развитии креативного пространства в городе. Стороны намерены запустить проект «РВБ Пространство» и интегрировать его в концепцию креативно-производственных кластеров.

Кластер как точка роста

Соглашение подписали на Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. От РВБ документ закрепила основательница Wildberries Татьяна Ким, от КРДВ (Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) — исполнительный директор по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. По условиям договорённости РВБ станет резидентом будущего кластера во Владивостоке и запустит здесь свой проект «РВБ Пространство».

Новый формат задуман как открытая площадка для бизнеса и креативных индустрий. Здесь будут проходить образовательные программы, консалтинг, мастер-классы и всевозможные коллаборации. Задача проекта — превратить Владивосток в точку притяжения предпринимателей и инвесторов, а также усилить локальную экономику за счёт новых брендов и инициатив.

Амбиции РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ)

По словам Татьяны Ким, Владивосток выбран не случайно: здесь сильное студенческое сообщество, много молодых предпринимателей и особый культурный код. Она подчеркнула, что сотрудничество с КРДВ позволит поддерживать сообщество талантливых бизнесменов и станет важным шагом для масштабирования местного бизнеса и раскрытия его экономического потенциала.

Поддержка со стороны КРДВ

КРДВ уже ведёт работу по созданию креативных кластеров в Благовещенске, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. В Якутии функционирует «Квартал Труда», который показал эффективность формата: там предприниматели увеличили прибыль вдвое благодаря мерам поддержки.

Исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев отметил, что сотрудничество с РВБ — логичный шаг для усиления экосистемы.

«В проекте РВБ “Платформа Роста” уже более 10 креативных предпринимателей Дальнего Востока. Благодаря инструментам поддержки РВБ они к концу года увеличат свою прибыль минимум в два раза», — отметил исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

Концепция креативных кластеров

РВБ ранее представила собственную модель креативно-производственных кластеров, которая включает три уровня развития:

РВБ Пространство — креативные площадки с образовательными и консалтинговыми сервисами, поддержкой стартапов и нетворкингом;

РВБ Промпарк — производственные мощности и склады для малого и среднего бизнеса;

РВБ Долина — долгосрочные проекты с жилой и коммерческой инфраструктурой, рассчитанные на масштабное развитие регионов.

Эти форматы уже тестируются в Краснодаре, Иванове и ОЭЗ «Максимиха» в Подмосковье. Владивосток станет первым дальневосточным городом, где компания откроет «Пространство» и проверит, как работает концепция в условиях региона с высоким предпринимательским потенциалом.

Контекст

Для Дальнего Востока ставка на креативные индустрии — это способ диверсифицировать экономику и удержать молодых специалистов в регионе. Кластеры дают не только рабочие места, но и инфраструктуру для развития бизнеса. Если проект окажется успешным, Владивосток получит собственную «точку притяжения» для креативного сообщества и сможет конкурировать за таланты на федеральном уровне.