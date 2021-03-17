«Tesla в мире мотоциклов»: Damon Motors привлек $30 млн в бридж-раунде

Канадский производитель электрических мотоциклов-трансформеров Damon Motors привлек $30 млн. В промежуточном (бридж) раунде в стартап вложились Benevolent Capital, SOL Holdings, Zirmania, SmartHub и другие инвесторы. Об этом RB.ru рассказал представитель венчурного бутика SmartHub.

Полученные средства будут направлены в продвижение стартапа, организацию демонстрационных туров, предварительную разработку и тестирование новых моделей мотоциклов, а также наем сотрудников.

Для SmartHub инвестиции в Damon Motors стали 50-ой юбилейной сделкой, отметила сооснователь венчурного бутика Ольга Алексеева. Стартап вошел в портфель SmartHub как первый GreenTech-проект.

Для инвестиций в Damon SmartHub сформировал синдикат из 21 инвестора. Среди них — сооснователь SmartHub Богдан Яровой, основатель Virtocommerce Евгений Григуль, гендиректор страховой компании ТИТ Виктор Юн, основатель AngelsDeck Сергей Дашков, предприниматель Маргарита Деминская и инвестор Сергей Вольнов.

«[В Damon] достаточно IT-разработок: система предотвращения столкновений CoPilot, приложение для управления маршрутом и трекинга устройства. В общем, не зря Damon называют Tesla в мире мотоциклов, он мощный как классические братья, но при этом экологичный», — рассказала Алексеева.

По ее словам, GreenTech — довольно новый сектор в экономике. Развивается он медленно из-за неразвитого законодательства и необходимости больших вложений.

Российские инвесторы в последние годы активно интересуются инвестициями в GreenTech, в том числе из-за возможности заходить в такие компании на достаточно зрелых стадиях, включая pre-IPO и IPO, пояснила Алексеева.

Damon Motors производит «умные», полностью электрические мотоциклы HyperSport. В них используется сочетание датчиков, робототехники и ИИ. Кроме того, электромотоцикл подключен к облачным технологиям.

Максимальная скорость HyperSport — 320 км/ч, запас хода — 320 километров по шоссе, мощность — более 200 лошадиных сил. Он способен зарядиться до 80% за 20 минут и разогнаться до 96 км/ч менее чем за 3 секунды, заявляют в Damon. Вес транспорта составляет менее 226 килограмм.

Модель Hypersport оснащена системой CoPilot, которая использует датчики, радары и камеры для отслеживания движущихся вокруг мотоцикла объектов. Система видит «слепые зоны» и оповещает водителя об опасности.

Помимо этого, в мотоцикл внедрена технология трансформации Shift. С помощью этой функции одним нажатием кнопки меняется посадка мотоцикла — от низкой наклоненной вперед для скоростной поездки до удобной в городе высокой вертикальной.

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Семейство мотоциклов HyperSport включает 4 модели по цене от $17 тысяч.

На данный момент компания работает на рынках Северной Америки, Европы и Азии. Damon принимает предварительные заказы на Hypersport по модели прямых продаж. По собственным данным, объем предзаказов уже достиг $20 млн.

Канадский Damon Motors был создан в 2017 году серийными предпринимателями Джеем Жиро и Домом Квонгом. К настоящему моменту стартап привлек более $58 млн инвестиций. Среди инвесторов компании — Round 13 Capital, Techstars, Fontinalis, Extreme Venture Partners и Pallasite Ventures.

SmartHub — венчурный бутик, инвестирующий в высокотехнологичные компании от посевной до А+ стадии. По собственным данным, с бутиком работают более 60 инвесторов. В портфеле SmartHub более 50 компаний из разных стран мира.

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Фото: Damon Motors