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Спрос на юристов по персональным данным вырос в 1,5 раза

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Спрос на юристов по персональным данным вырос в 1,5 раза с начала 2024 года. Такие специалисты больше востребованы в столицах, но бурный рост вакансий замечен в регионах России. Эксперты связывают тренд с ужесточением ответственности для бизнеса при работе с данными.

Спрос на юристов по персональным данным вырос в 1,5 раза

В России в 2024 году вырос спрос на юристов в области персональных данных. Об этом говорится в исследовании hh.ru и платформы Moscow Digital School (Ultimate Education).

Количество опубликованных вакансий в январе 2024 года выросло на 147% по отношению к январю 2023 года. Юридические специалисты по работе с персональными данными пользуются наибольшим спросом в Москве и Петербурге.

В 2023 году заметный рост числа открытых вакансий произошел в регионах России. В Татарстане количество вакансий юристов по персональным данным увеличилось на 83%, в Башкортостане и Челябинской области – на 80%, в Красноярском крае – на 67%.

Эксперты связывают рост числа вакансий с законодательными изменениями, которые касаются ужесточения ответственности для бизнеса в случае нарушения правил обработки персональных данных.

Фото на обложке: Nuttapong punna / Shutterstock

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