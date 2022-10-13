В Delivery Club появилась доставка из «Яндекс Лавки»

«Яндекс Лавка» начала доставлять заказы от Delivery Club. Пока сервис работает в некоторых районах Москвы. Сотрудничество с Delivery Club поможет «Лавке» выйти на новую аудиторию, а самому DC – расширить ассортимент товаров.

О запуске доставки RB.RU рассказал представитель Delivery Club.

Доставка заказов за 15 минут из «Яндекс Лавки» доступна в некоторых районах Москвы, вскоре география расширится на всю столицу, Петербург, Ленинградскую и Московскую области.

Заказа будут собираться и доставляться силами «Лавки». В районах, где у сервиса есть кухни, можно будет заказать готовую еду.

«Партнерство позволит “Яндекс Лавке” выйти на новую аудиторию — сейчас количество активных пользователей Delivery Club насчитывает более 5,6 млн человек. А для клиентов Delivery Club запуск расширит выбор товаров, которые можно заказать с доставкой за 15 минут», – сообщил представитель Delivery Club.

VK и «Яндекс» закрыли сделку о продаже Delivery Club 12 сентября текущего года. Delivery Club полностью отошел «Яндексу», а VK получила сервисы «Яндекса» «Дзен» и «Новости». В «Яндексе» тогда заявили, что сохранят бренд Delivery Club.

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