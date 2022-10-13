Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Delivery Club появилась доставка из «Яндекс Лавки»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс Лавка» начала доставлять заказы от Delivery Club. Пока сервис работает в некоторых районах Москвы. Сотрудничество с Delivery Club поможет «Лавке» выйти на новую аудиторию, а самому DC – расширить ассортимент товаров.

В Delivery Club появилась доставка из «Яндекс Лавки»

О запуске доставки RB.RU рассказал представитель Delivery Club.

Доставка заказов за 15 минут из «Яндекс Лавки» доступна в некоторых районах Москвы, вскоре география расширится на всю столицу, Петербург, Ленинградскую и Московскую области.

Заказа будут собираться и доставляться силами «Лавки». В районах, где у сервиса есть кухни, можно будет заказать готовую еду.

«Партнерство позволит “Яндекс Лавке” выйти на новую аудиторию — сейчас количество активных пользователей Delivery Club насчитывает более 5,6 млн человек. А для клиентов Delivery Club запуск расширит выбор товаров, которые можно заказать с доставкой за 15 минут», – сообщил представитель Delivery Club.

VK и «Яндекс» закрыли сделку о продаже Delivery Club 12 сентября текущего года. Delivery Club полностью отошел «Яндексу», а VK получила сервисы «Яндекса» «Дзен» и «Новости». В «Яндексе» тогда заявили, что сохранят бренд Delivery Club.

Фото на обложке: Olga Zinovskaya / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
  2. 2 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
  3. 3 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  4. 4 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
  5. 5 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ