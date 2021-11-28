Коллекторы составили портрет состоятельных должников с заграничной недвижимостью

Коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» («АБК»), которое является дочерней компанией «Сбера», рассказало о состоятельных должниках, которые скрывают активы от кредиторов за границей.
Как передает РБК, свыше 90% активов таких должников приходится на недвижимость. Совокупная стоимость их домов и квартир оценивается минимум в $1 млрд. В основном недвижимость находится в Испании, Великобритании, США и на Кипре.
«АБК» основывается на данных из собственных кейсов, а также на открытой информации других кредиторов.
Аналитики агентства составили портрет «испанского» должника на базе 46 кейсов 75 человек.
Средний возраст россиянина, скрывающего активы в Испании — 54 года. В 62% случаев это мужчина, 87% из них женаты, а 74% имеют детей. Обычно он имеет только российское гражданство (63%) и ведет бизнес в России (87%).
Чаще всего «испанские» должники владеют домами и квартирами в Аликанте (31,1%), Барселоне (24,6%) или Малаге (18%). Стоимость такой недвижимости в среднем составляет €820 тысяч.
Коллекторы также составили портрет должников, чьи активы находятся преимущественно в Великобритании, но не раскрыли, на каком количестве кейсов основана статистика. Их возраст в среднем ниже, лишь половина из них женаты и имеют детей (по 51%). Чаще всего у них есть второе гражданство (70%), а иногда и третье (22%).
Девять из десяти «британских» должников ведут бизнес не только в России. При этом недвижимость должников в Великобритании в среднем стоит гораздо дороже — около €5,2 млн. Почти половина «британских» клиентов переписывают дома и квартиры на родственников — 40%.
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