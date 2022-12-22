Санкции Швейцарии, DIM уходит из России: главное 22 декабря

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за основными новостями для бизнеса: DIM уходит из России, Швейцария расширила антироссийские санкции, Kellogg's решил продать российский бизнес ГК «Черноголовка» и другие события 22 декабря.
Санкции Швейцарии, DIM уходит из России: главное 22 декабряКарина Пардаева
Россия
- В Госдуме предложили ужесточить условия регистрации детей в соцсетях. Возможное ужесточение планируют обсудить в начале 2023 года.
Мир
- Швейцария расширила санкции против России. В санкционные списки добавили еще 141 физическое лицо и 49 компаний из России.
Финансы
- Россияне смогут оплачивать офлайн-покупки частями. Такая возможность появится в офлайн-магазинах, тогда как сейчас они работают только для онлайн-покупок. Такую опцию для клиентов запустил «Долями» — BNPL-сервис от «Тинькофф».
Бизнес
- Французский бренд DIM уходит из России. Рынок нижнего белья высококонкурентный, поэтому заменить эту компанию смогут как российские, так и иностранные игроки.
- Рост продаж организованных туров по России по итогам 2022 года составил 16%. Это стало возможным благодаря действовавшим программам кешбэка и субсидирования чартерных рейсов.
- Режиссер Тимур Бекмамбетов продал создавшую «Ночной Дозор» и «Елки» киностудию Bazelevs в России. Сделка прошла на коммерческих условиях, студию ждет ребрендинг в начале следующего года.
- Американский производитель печенья и готовых завтраков Kellogg's решил продать российский бизнес ГК «Черноголовка». Закрытие сделки ожидается в начале 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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