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Россияне назвали размер достойной зарплаты

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис «Работа.ру» узнал у россиян, какая им нужна прибавка, чтобы зарплата была справедливой. Чуть более четверти из них (26%) считают достойной зарплатой ту, что вдвое больше их собственной.

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Исследование проводилось в сентябре среди более чем 6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, сообщило РИА Новости.

Среди респондентов 28% отметили, что их нынешнюю зарплату нужно увеличить на 30-50%, чтобы достичь справедливого уровня. 

Еще 26% опрошенных сказали, что их нынешние доходы вдвое и более ниже справедливого уровня, 23% россиян заявили, что их зарплаты надо увеличить на 10-30%

По данным опроса, 16% граждан отметили, что их зарплата более чем наполовину ниже справедливой. 

Только 3% участников опроса не хватает надбавки до 10%, а 4% участников свою зарплату считают справедливой.

Медицинские работники  в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тыс. рублей, педагоги — в 76 тыс. рублей, IT-специалисты — в 122 тыс. рублей, строители — в 112 рублей тысяч, специалисты транспортной сферы — в 96 тыс. рублей.

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Фото: Vershinin89 / Shutterstock

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