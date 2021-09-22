Россияне назвали размер достойной зарплаты

Сервис «Работа.ру» узнал у россиян, какая им нужна прибавка, чтобы зарплата была справедливой. Чуть более четверти из них (26%) считают достойной зарплатой ту, что вдвое больше их собственной.

Исследование проводилось в сентябре среди более чем 6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, сообщило РИА Новости.

Среди респондентов 28% отметили, что их нынешнюю зарплату нужно увеличить на 30-50%, чтобы достичь справедливого уровня.

Еще 26% опрошенных сказали, что их нынешние доходы вдвое и более ниже справедливого уровня, 23% россиян заявили, что их зарплаты надо увеличить на 10-30%

По данным опроса, 16% граждан отметили, что их зарплата более чем наполовину ниже справедливой.

Только 3% участников опроса не хватает надбавки до 10%, а 4% участников свою зарплату считают справедливой.

Медицинские работники в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тыс. рублей, педагоги — в 76 тыс. рублей, IT-специалисты — в 122 тыс. рублей, строители — в 112 рублей тысяч, специалисты транспортной сферы — в 96 тыс. рублей.

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Фото: Vershinin89 / Shutterstock