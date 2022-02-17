Хакатон по созданию проектов в сфере децентрализованных финансов и NFT пройдет в Москве

19 и 20 февраля в Москве состоится Definition Hackathon, в рамках которого участникам за два дня предстоит разработать техническое решение для одной из задач партнеров в сфере DeFi и NFT и презентовать свое решение в финале. Победители разделят призовой фонд в $35 тыс. и получат специальные призы от инвестиционного фонда Bitscale Capital.

Принять участие в хакатоне могут команды из 2-5 человек и индивидуальные разработчики, которых будут соединять в команды до начала соревнования. Специально для них партнеры мероприятия подготовили свои задачи.

Rarible — самый популярный в мире децентрализованный NFT маркетплейс. Задача — создать Rarity Tracker, который показывает редкость предметов в коллекциях, или NFT Scanner. Также участники могут предложить свою идею для реализации на хакатоне, где обязательно будет использован Rarible Protokol.

«Хакатоны — это уникальная культура и отличный способ мобилизовать талантливые команды. Я уверен, что усилия участников Definition Hackathon в очередной раз произведут на свет массу интересных идей применения NFT-технологии, которая пока раскрыла лишь малый процент своих возможностей, но уже поменяла мир», — говорит Иван Коряковцев, Head of Frontend NFT-маркетплейса Rarible.

Zerion — платформа децентрализованных финансов (DeFi). Задача — разработать проект с новыми способами социального взаимодействия в Web 3.0 или проекты, помогающие сделать Web 3.0 более безопасным. Жюри будет оценивать оригинальность реализованной идеи и качество кода в репозитории.

Sanctor Capital — инвестиционный фонд. Задача — разработать проект, который позволяет принимать, предоставлять в аренду и управлять активами на основе NFT в сети. Прототип должен позволять принимать, просматривать и управлять сетевыми активами в цепочке.

DeFi-проект 1inch Network. Задача — создать смарт-контракты с advanced-стратегиями для покупки и продажи токенов на основе протокола 1inch Limit Order. Участникам предоставят все необходимые ресурсы для разработки на протоколе 1inch Limit Order и помощь менторов.

Everscale — децентрализованная мультиблокчейн-система. Задача — сделать на базе TrueNFT систему контрактов, которая реализует геймифицированную генеративную механику создания NFT.

Подробная информация и регистрация — на сайте.