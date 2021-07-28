Агрегаторы доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» теряют популярность среди москвичей — исследование

В Москве агрегаторы доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» стали терять популярность, в то время как заказы напрямую из ресторанов растут.

Аналитики Sberbank CIB связали тенденцию со снижением промоактивности и скидок со стороны агрегаторов. Эксперты же объясняют ситуацию конфликтом ресторанов с агрегаторами из-за высоких комиссий и ставкой на развитие собственных приложений, пишет «Коммерсантъ».

В опросе Sberbank CIB участвовали 2,3 тысячи человек из 164 городов России с населением свыше 100 тысяч человек.

По результатам опроса, посвященного популярности агрегаторов доставки готовой еды, среди тех, кто заказывает еду онлайн, к Delivery Club (аналитики учитывали его вместе с мини-приложением «Еда ВКонтакте» и ZakaZaka) в июне 2020 года обращались 69% опрошенных из Москвы, в декабре — 74%, а в июне 2021 года — 61%. У «Яндекс.Еды» (с учетом «Яндекс.Go») эти показатели составили 50%, 45% и 45% соответственно.

При этом популярность заказов из ресторанов напрямую растет — с 36% год назад до 47% в июне этого года. Столичный рынок, по данным аналитиков, повлиял и на ситуацию по всей России.

Популярность Delivery Club составила 59% в июне 2020 года, 57% в декабре и 55% в июне 2021 года. У «Яндекс.Еды» этот же показатель за год снизился с 38% до 36%. При этом заказ из ресторанов вырос с 42% до 46%. Аналитики Sberbank CIB связали эту тенденцию со снижением промоакций и скидок со стороны агрегаторов доставки еды.

«Московский рынок мог стать достаточно развитым, чтобы они стали тратить меньше на привлечение пользователей», — отмечается в исследовании.

В компаниях-агрегаторах не согласны с тем, что на рынке наблюдаются негативные для них тенденции. Популярность агрегаторов доставки еды растет, это общемировая тенденция, сказали в Delivery Club. «На фоне ужесточения антиковидных мер в разных регионах был приток заявок на подключение. Более того, быстрее всего рос самовывоз, в том числе заказы от двери ресторана, даже в этих случаях пользователи чаще выбирают заказывать через агрегатор», — отметили в «Яндекс.Еде».

Агрегаторы «сами начали рубить сук», возражает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. По его словам, они подняли цену на доставку. Кроме того, комиссия с заказала достигает 35%. «Никто не может ее платить, это гарантированный минус. Поэтому рестораны начали запускать свою доставку», — подчеркнул он.

При этом рестораны продолжают прибегать к услугам курьеров агрегаторов, не размещаясь на витринах последних, утверждает он. Условия, по которым Delivery Club работает с ресторанами, соответствуют рынку и определяются стоимостью оказываемых услуг, настаивают в компании.

Условия, по которым Delivery Club работает с ресторанами, соответствуют рынку и определяются стоимостью оказываемых услуг, сказали в компании. О росте доли собственной доставки рассказала представитель сети Prime (входит в Novikov Group) Мария Лошкова. На прямые заказы у Prime приходится до 35% онлайн-заказов. «Во время ограничений из-за пандемии и полного перехода только на доставку стало очевидно, что платить до 25% от всей выручки — слишком много», — сказала она. Поэтому, отметила собеседница газеты, многие участники рынка начали ставить в приоритет свою доставку — через приложения, сайты, по телефону. Собственная доставка позволяет расширить ассортимент, обработать заказ в пиковое время и больше заработать, если есть спрос, добавила принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко.

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