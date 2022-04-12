Demo Day акселератора Impact Innovators состоится 19 апреля

На Demo Day Impact Innovators 18 финалистов поделятся результатами прохождения программы и презентуют проработанные решения широкой аудитории, а наиболее инвестиционно привлекательный проект получит грант от Moscow Seed Fund. Присоединиться к мероприятию приглашают всех, кому интересны проекты в сфере социального предпринимательства.
Impact Innovators — это программа, призванная помочь перспективным социально-ориентированным проектам, нацеленным на решение проблем общества и окружающей среды, масштабироваться, найти новых клиентов, наладить партнерства и привлечь инвестиции.
В течение шести недель стартапам были доступны сопровождение трекера, профильная экспертная поддержка, масштабный нетворкинг и грантовая поддержка. Организаторы и партнеры поделились с участниками венчурной компетенцией и оказали помощь с поиском релевантных инвесторов.
Организаторы Impact Innovators — частная инвестиционная компания «Интеррос», Winter Capital Advisors — инвестиционный консультант Winter Capital Partners, благотворительный фонд «Образ жизни» и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Также программу поддерживают компания EY, общественный центр «Благосфера». Оператором программы выступила компания Startech.vc.
Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Africa Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какие возможности стартапам открывает уход компаний с российского рынка?
- 2 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
- 3 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 4 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
- 5 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
ВОЗМОЖНОСТИ
13 апреля 2022
14 апреля 2022