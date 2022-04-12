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Demo Day акселератора Impact Innovators состоится 19 апреля

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

На Demo Day Impact Innovators 18 финалистов поделятся результатами прохождения программы и презентуют проработанные решения широкой аудитории, а наиболее инвестиционно привлекательный проект получит грант от Moscow Seed Fund. Присоединиться к мероприятию приглашают всех, кому интересны проекты в сфере социального предпринимательства.

Demo Day акселератора Impact Innovators состоится 19 апреля

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Impact Innovators — это программа, призванная помочь перспективным социально-ориентированным проектам, нацеленным на решение проблем общества и окружающей среды, масштабироваться, найти новых клиентов, наладить партнерства и привлечь инвестиции.

В течение шести недель стартапам были доступны сопровождение трекера, профильная экспертная поддержка, масштабный нетворкинг и грантовая поддержка. Организаторы и партнеры поделились с участниками венчурной компетенцией и оказали помощь с поиском релевантных инвесторов.

Организаторы Impact Innovators — частная инвестиционная компания «Интеррос», Winter Capital Advisors — инвестиционный консультант Winter Capital Partners, благотворительный фонд «Образ жизни» и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Также программу поддерживают компания EY, общественный центр «Благосфера». Оператором программы выступила компания Startech.vc.

Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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