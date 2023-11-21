Вклады россиян от 1,6 млн рублей обложат налогом

Вклады россиян от 1,6 млн рублей начнут облагаться налогом, сообщают «Известия». Доходность вклада с такой суммой составит порядка 150 тыс. рублей в год — налог начислят на проценты с депозита.

Изначально заявлялось, что под сбор подпадут вклады от 1 млн рублей. Однако в законе представлена следующая формула подсчета: нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Получившаяся сумма — налогооблагаемая база.

В октябре Банк России принял решение увеличить ключевую ставку до 15% годовых. Из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь составит 150 тыс. рублей, подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Заплатить с доходов необходимо будет 13% по итогам 2023 года — это стандартная ставка НДФЛ. Так, с суммы 150 тыс. рублей необходимо будет перечислить 19,5 тыс. рублей. ФНС подсчитает точные цифры на основе сведений от банков.

Власти планируют получить таким образом 101 млрд рублей. Эксперты считают, что такую сумму удастся собрать, причем с каждым годом поступления будут увеличиваться и на фоне роста доходов населения и инфляции.

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