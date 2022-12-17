Россияне покупают вдвое больше билетов на детские елки из-за сокращения концертов для взрослых

Аналитики «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными сервисами Ticketland и MTC Live) заметили повышение спроса на детские новогодние мероприятия: в ноябре в сравнении с прошлым годом россияне купили в 2,2 раза больше билетов, несмотря на их подорожание в среднем на 17%. Предполагается, что в декабре динамика сохранитcя.

Средняя стоимость посещения праздничной елки для детей в 2022 году — 2,7 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом эксперты говорят о том, что рост в одном из сегментом развлекательного бизнеса напрямую связан с просадкой в другом его сегменте.

«Очевидно, идет также речь о перераспределении продаж между сегментами — с большой вероятностью граждане покупают билеты на елки вместо концертов «выпавших» зарубежных и отечественных звезд», — считает глава информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Повышенный спрос на детские праздничные мероприятия РБК подтвердили также в Crocus City Hall и оргкомитете «Киноелки на Мосфильме».

Число проводимых мероприятий устроители не меняли: она осталось на уровне 2021 года (но в сравнении с короновирусным 2020 годом выросло на 40%).

В целом эксперты отмечают возвращение показателей продаж на уровень допандемийного 2019 года, когда отмечался «пик спроса и предложения, а билеты на многие новогодние мероприятия были раскуплены уже в октябре».

Тенденция покупать билеты заранее, кстати, тоже возвращается: на ноябрь, по предварительным подсчетам «МТС Энтертейнмент», придется около 38% продаж. В годы ковид-ограничений о покупках заранее задумывались лишь немногие покупатели.

Фото на обложке: Unsplash