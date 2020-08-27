Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» закроет две сети магазинов игрушек: ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития и АВС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность и представителя ритейлера.

Сеть товаров для детей ELC в России работает по франшизе британской Mothercare. Ассортимент включает игрушки для детей от 0 до 10 лет, товары для творчества и развития, средства гигиены. По данным на 30 июня 2020 года, «Детский мир» управлял 43 магазинами ELC.

Сеть ABC «Детский мир» запустил в 2018 году в дополнение к ELC. Она была рассчитана на покупателей, которым магазины ELC кажутся дорогими, объясняли в компании. Ритейлер открыл 9 магазинов АВС.

Согласно отчетности «Детского мира», доля ELC и АВС в общей выручке группы за первое полугодие 2020 года составила 276 млн рублей — менее 0,5%.

Представитель компании отметил, что «Детский мир» использует локации ELC и АВС для развития приоритетных проектов — пунктов выдачи заказов «Детмир» и сети «Зоозавр», говорит представитель «Детского мира».

К концу 2024 года ритейлер планирует открыть не менее 800 магазинов «ПВЗ Детмир», 300 магазинов традиционного формата «Детский мир», и 500 торговых точек под брендом.«Зоозавр»

По состоянию на 30 июня общее число магазинов ритейлера составило 850 точек. Выручка ритейлера за первое полугодие составила 59,9 млрд рублей — на 7,1% больше, чем годом ранее. Прибыль снизилась на 49,7% — до 1,1 млрд рублей.

Крупнейший акционер ритейлера — АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которой принадлежит 20,4% компании. Еще 4,6% — у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ). 75% акций находятся в свободном обращении.