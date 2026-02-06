Эксперты: просьба «Самолёта» о господдержке — нетипична

Группа «Самолёт», крупнейший девелопер России по объёму текущего строительства, обратилась в правительство с просьбой о господдержке в размере 50 млрд рублей, сообщило издание РБК. В компании пояснили, что обращение связано с необходимостью оптимизировать финансирование на фоне жесткой денежно-кредитной политики и изменений в льготной ипотеке. Эксперты называют такой шаг нетипичным для отрасли и связывают его с высокой долговой нагрузкой.

Компания направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину

4 февраля 2026 года группа компаний «Самолёт» обратилась в правительство с просьбой о господдержке в размере 50 млрд рублей, следует из письма гендиректора компании Анны Акиньшиной премьер-министру Михаилу Мишустину.

Акционеры «Самолёта» также заявили о готовности предоставить государству блокирующий пакет акций с участием в управлении и обеспечить дополнительное внешнее финансирование в объёме до 10 млрд рублей.

«Самолёт» называет обращение нормальной рыночной практикой

6 февраля 2026-го в компании заявили, что обращение за поддержкой к государству — нормальная рыночная практика для системообразующих предприятий в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Как сообщила финансовый директор ПАО ГК «Самолет» Нина Голубничая, запрос был сделан с целью снижения финансовой нагрузки компании. По её словам, стратегические акционеры подтверждают долгосрочные планы по развитию бизнеса и сохранению стабильной структуры собственности.

В «Самолёте» также подчеркнули, что менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для обеспечения устойчивой и эффективной работы компании.

Компания снизила корпоративный долг на 28 млрд ₽ за год

Помимо этого, группа «Самолёт» сообщила о снижении корпоративного долга на 28 млрд рублей за год. Доля обеспеченного долга выросла с 71% на конец 2024 года до 78% к концу 2025-го.

Для повышения финансовой устойчивости компания реализует часть земельного банка, монетизирует непрофильные активы и придерживается взвешенного подхода к запуску новых проектов.

Обращение к правительству — нетипичный шаг для девелопмента

Экономист и партнер коммуникационного агентства Goldmanagency Ахмед Юсупов отметил, что обращение «Самолёта» за поддержкой — нетипичная история для российского девелопмента.

«В практике были случаи, когда государство помогало застройщикам, но обычно это происходило уже после банкротства через Фонд развития территорий», — пояснил экономист и партнёр коммуникационного агентства Goldmanagency Ахмед Юсупов.

В случае с «Самолётом» речь идёт не просто о займе, отмечает эксперт.

По словам Ахмеда Юсупова, компания предлагает формат государственно-частного партнёрства. На это указывает то, что группа готова предоставить блокирующий пакет акций с правом участия в управлении, а акционеры дополнительно обязуются вложить до 10 млрд рублей собственных средств.

Банковское кредитование невыгодно «Самолёту» из-за ключевой ставки

Эксперты также объясняли, почему «Самолёт» не стал обращаться за финансированием к коммерческим банкам. Экономист и партнёр коммуникационного агентства Goldmanagency Ахмед Юсупов отметил, что обращение к банкам при текущей ключевой ставке означало бы для компании дальнейший рост долговой нагрузки.

«На полугодие 2025-го общие обязательства группы составляли 952,9 млрд рублей, процентные расходы растут быстрее выручки. <...> Банковское кредитование по рыночным ставкам только усугубит проблему», — пояснил Ахмед Юсупов.

Бизнес-аналитик и партнер компании Develika Пётр Барсуков, в свою очередь заявил, что частное финансирование для «Самолёта» фактически исчерпано.

«Банки и инвесторы видят те же риски: корпоративный долг (без учёта проектного финансирования), приближающийся к 100 млрд рублей, низкую рентабельность, давление отмены моратория на штрафы и необходимость вложить огромные средства для завершения строительства. В таких условиях рефинансировать долги на рыночных условиях крайне сложно», — отметил бизнес-аналитик и партнер компании Develika Пётр Барсуков.

Дольщикам «Самолёта» не стоит паниковать

По словам Ахмеда Юсупова, дольщикам «Самолёта» не стоит паниковать: строительство продолжается, компания остаётся операционно стабильной, а интересы покупателей жилья находятся в фокусе внимания государства. Эксперт подчеркнул: в случае вмешательства власти будут действовать прежде всего в интересах дольщиков, что снижает риски полной остановки проектов.

Пётр Барсуков также отметил, что переход на эскроу-счета и внимание со стороны государства уменьшают риски для участников долевого строительства. Однако, по его словам, дольщикам стоит морально подготовиться к возможным переносам сроков сдачи объектов.

Наиболее вероятный сценарий — участие государства в управлении «Самолётом»

Ахмед Юсупов считает наиболее вероятным сценарием получение «Самолётом» господдержки с участием государства в управлении через предоставление блокирующего пакета акций.

«Компания продолжит оптимизацию: распродажа части земельного банка, завершение текущих проектов, возможно, сокращение новых запусков. Государство получит рычаги влияния и защитит интересы дольщиков», — рассказал Ахмед Юсупов.

При отказе в поддержке «Самолёту» придется искать альтернативные варианты — стратегического инвестора или более жёсткую реструктуризацию с продажей крупных активов, считает экономист.

В самом негативном сценарии возможна контролируемая санация с передачей проектов другим застройщикам, однако это маловероятно из-за масштаба компании. Ахмед Юсупов подчеркнул, что дома будут достроены в любом случае.

Контекст

ГК «Самолет» — крупнейший девелопер России по объему текущего строительства и один из ключевых игроков на рынке жилья. Публичное обращение компании за господдержкой — необычный случай для отрасли.

Эксперты отмечают, что запрос «Самолета» отражает общие проблемы рынка на фоне жесткой денежно-кредитной политики и подорожания проектного финансирования. По их словам, ситуация вокруг крупнейшего частного девелопера стала репутационным сигналом для рынка, усилила осторожность покупателей и показала уязвимость компаний с высокой долговой нагрузкой.