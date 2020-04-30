«Дикси» запустит собственную экспресс-доставку продуктов в Москве
«Дикси» с 1 мая запустит в Москве собственную экспресс-доставку продуктов. С конца месяца услуга станет доступна для жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба компании.
До конца года ритейлер запустит экспресс-доставку во всех регионах присутствия.
Сейчас сделать заказ можно на сайте или через call-центр. Доступна предоплата, оплата банковской картой или наличными. До конца года компания хочет запустить мобильное приложение.
«При заказе программа определяет ближайший к дому покупателя магазин и проверяет в нем наличие необходимых товаров. При необходимости во время оформления доставки по телефону оператор call-центра поможет покупателю собрать корзину из нужных продуктов и примет заказ», — следует из сообщения.
Доступна опция «отправить заказ на другой адрес», а также услуга бесконтактной доставки (при заказе через сайт).
В группу «Дикси» входит сеть одноименных магазинов, а также дискаунтеры «Квартал», «Дешево», супермаркеты «Виктория», «Мегамарт», «КЭШ» и франчайзи «Первым делом».
Магазины и распределительные центры компании расположены в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, а также в Калининграде и Калининградской области. Всего в группе «Дикси» работает около 40 тысяч сотрудников.
Фото: Alexander Zamaraev / Shutterstock
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