«Додо Пицца» станет pet-friendly: основатель Фёдор Овчинников обещал, что сеть будет системно помогать приютам

Основатель сети «Додо Пицца» Фёдор Овчинников прокомментировал инцидент с увольнением курьера за то, что тот укрыл собаку брендированным пледом в мороз. Компания приняла решение сделать все российские точки доступными для питомцев. Также «Додо Пицца» будет помогать приютам для животных.

«Додо Пицца» будет системно помогать приютам

24 февраля 2026 года в компании заявили, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly — в заведениях будут рады гостям с домашними питомцами. Также основатель сети Фёдор Овчинников объявил о переходе к долгосрочной и системной поддержке приютов для домашних животных.

В компании отметили, что и раньше помогали приютам, однако это происходило на уровне отдельных городов и часто без публичной огласки. Теперь поддержка станет централизованной и постоянной.

В Челябинске курьер укрыл бездомную собаку пледом — и был уволен

О новых мерах поддержки животных сеть сообщила на фоне скандала в одной из пиццерий в Челябинске.

По данным СМИ, его сотрудники на протяжении полутора лет ухаживали за бездомной собакой, живущей возле входа в ресторан. В феврале 2026 года, после смены управляющего в ресторане, работникам запретили оказывать ей помощь.

Когда один из сотрудников укрыл животное пледом в период сильных морозов, его уволили, а затем внесли в чёрный список.

История получила широкий общественный резонанс: в официальных аккаунтах сети появились сотни негативных комментариев с требованиями пересмотреть кадровое решение. Часть пользователей заявила о намерении отказаться от заказов в компании.

Курьера собирались увольнять и до этого — за опоздания

Как сообщили в пресс-службе «Додо Пиццы», трудовые отношения с курьером были прекращены не из-за того, что работник укрыл собаку пледом. При этом в компании отказались раскрывать реальные причины расторжения договора с сотрудником.

По информации РБК, курьер часто опаздывал и прогуливал смены. Сам же курьер в разговоре с изданием 74.ru отметил,что опоздания в этом филиале — норма: большинство нарушений были связаны с поломками машин и погодой, и к этому относились спокойно.

Основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников отметил, что управляющая временно отстранена от работы, а с курьером компания ведёт переговоры.

Контекст

Ранее стало известно, что «Додо Пицца» выходит на рынок Мексики по франчайзинговой схеме. Компания выбрала локального партнера и намерена в течение десяти лет запустить в стране до 200 пиццерий. Первое заведение планируется открыть в Гвадалахаре, сроки запуска пока не объявлены.

Мексика с населением порядка 130 млн человек рассматривается компанией как рынок с высоким потенциалом для устойчивого роста. При этом в сети ожидают высокой конкуренции — одной из самых интенсивных среди международных направлений.