Доля сделок с недвижимостью без ипотеки достигла 68% в 2025-м — это рекордный показатель за последние пять лет

В 2025 году почти 70% сделок с квартирами, машино-местами и нежилыми помещениями в многоквартирных домах были проведены без оформления ипотеки, пишет Forbes. Ожидается, что в 2026‐м — при условии более мягкой политики Центробанка — доля неипотечных сделок снизится до 59%.

Число покупок жилья за наличные снизилось на 2%

По данным ВТБ и платформы М2, в 2025 году без привлечения ипотеки было совершено почти 2 млн сделок — на 2% меньше, чем годом ранее. Пик расчётов за собственные средства пришёлся на декабрь: в среднем регистрировалось около 9,5 тыс. сделок в день.

В структуре таких покупок 74% пришлось на квартиры. Доля нежилых помещений составила 18%, машино-мест — 7%. На вторичном рынке средняя стоимость объекта осталась на уровне 6 млн рублей. На первичном рынке показатель вырос на 37% и достиг 6,1 млн рублей.

Доля неипотечных сделок на первичном рынке выросла до 59%

По данным Росреестра, доля квартир, приобретённых без ипотеки на первичном рынке, выросла с 47% в 2024 году до 59% — в 2025-м. Эксперты отмечают устойчивый тренд: покупатели всё чаще используют собственные средства или альтернативные финансовые инструменты вместо классических кредитов.

Глава платформы М2 Алексей Завгородний в разговоре с Forbes связал рекордный объём неипотечных сделок с адаптацией покупателей к изменившимся экономическим условиям. По его оценке, в 2026 году при возможном снижении ключевой ставки и смягчении политики Центробанка интерес к ипотеке может восстановиться. В этом случае доля сделок без заёмных средств сократится, а спрос сместится в сегмент новостроек.

Контекст

В январе объём сделок с новостройками в городах-миллионниках вырос на 66% год к году и достиг 24,1 тыс. ДДУ. Рост во многом объясняется ужесточением условий льготной ипотеки с 1 февраля — принцип «одна семья — один кредит» подтолкнул покупателей закрывать сделки по старым правилам. Дополнительным фактором стали масштабные скидки от застройщиков.

Самую заметную динамику показала Уфа — продажи увеличились в четыре раза, до 1,5 тыс. квартир. В Краснодаре, Челябинске и Красноярске объёмы выросли втрое. Исключением стала Москва: здесь продажи сократились на 3,6%. Эксперты связывают это с высокой долей проектов бизнес-класса, которые не подпадают под лимиты семейной ипотеки.

Цены при этом росли умеренно — на 9,3%, до 191 тыс. рублей за квадратный метр. Девелоперы стараются поддерживать спрос за счёт скидок и субсидирования ставок, несмотря на рост себестоимости, связанный с удорожанием строительных материалов и проектного финансирования.