Новый генеральный директор сервиса Start — Илья Алексеев

Как сообщили «Ведомости», в начале ноября 2025 года онлайн-кинотеатр Start возглавил Илья Алексеев, ранее занимавший руководящие позиции в Spotify. В компании подтвердили его назначение. Топ-менеджер сосредоточится на новой стратегии развития, рассчитанной на период до 2028-го.

Фокус — на технологиях и партнёрской экосистеме

В рамках новой стратегии Алексеев займётся совершенствованием технической инфраструктуры, улучшением пользовательского опыта и расширением партнёрской подписки, запущенной в начале 2025 года. Новая подписка предоставляет единый доступ к контенту сразу нескольких онлайн-кинотеатров: пользователи могут смотреть оригинальные сериалы Start, совместные проекты с другими платформами, а также закупной контент.



По данным компании, формат помогает зрителям экономить, а индустрии — расширять аудиторию и увеличивать доходность. В Start отмечают, что именно этот инструмент станет драйвером роста выручки и укрепит позиции сервиса на конкурентном рынке видеостримингов.

В бэкграунде — опыт Spotify и МТС Медиа

Илья Алексеев более 15 лет работает в медиа и digital-индустрии. В 2017–2018 годах он руководил продажами Facebook* в России, а с 2019 по 2022 год возглавлял российское и СНГ-подразделение Spotify.

После ухода музыкального сервиса с рынка Алексеев перешёл в «МТС Медиа», где занимался развитием онлайн-направления, а затем — департамента подписки и роста бизнеса в Start.

Контекст

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «ТМТ Консалтинг», совокупная выручка всех российских видеосервисов за первое полугодие 2025 года выросла на 40% — до 78,2 млрд рублей. Показатели Start за этот же период увеличились на 37% – до 4,8 млрд рублей.

Совладелец платформы Юлия Миндубаева ранее отмечала, что партнёрская подписка станет ключевым элементом стратегии роста. По её прогнозу, распространение этого формата во всех крупнейших онлайн-кинотеатрах способно принести отрасли до 40 млрд рублей дополнительной выручки в течение трёх лет — и это будут именно новые деньги для рынка.

*Meta и Facebook признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ