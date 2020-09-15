Игровой стартап с российскими корнями Donut Lab привлек $1,6 млн для запуска новой игры

Американский разработчик игр с российскими основателями Donut Lab объявил о закрытии раунда на $1,6 млн. Лид-инвестором стал французский венчурный фонд Level Up. Информация о других инвесторах, участвовавших в раунде, не раскрывается. Об этом Rusbase сообщил сооснователь проекта Виталий Урбан.

Ранее в стартап вкладывались Wargaming, основатель факторингового сервиса Braavo Capital Сергей Коваленко, фонд Starta Ventures и несколько бизнес-ангелов.

Привлеченный средства будут направлены на предварительный запуск игры Kids vs. Zombie осенью 2020 года. Отмечается, что Россия станет одной из первых стран, где будет выпущен продукт. Также полученные инвестиции будут использованы на маркетинг и глобальный запуск игры в начале 2021 года.

«Это был уникальный опыт фандрейзинга в эпоху пандемии короновируса … нам очень повезло, что игровая индустрия во время карантина показывает взрывной рост. Все переговоры проходили через Zoom, и мы еще ни разу не встречались с новыми партнерами лично», — рассказывает представитель Donut Lab.

Kids vs. Zombie — это мультиплеерный шутер, события которого разворачиваются в постапокалиптическом мире, где дети сражаются с зомби. В игре применяются механики с ловушками, чтобы пользователи соревновались друг с другом, вместе сражаясь с зомби. Вместо 3D графики разработчики игры использовали 2D сиквенции.

Donut Lab была создана гендиректором Green Riding Hood Андреем Гордеевым, основателями Hello Baby Виталием Урбаном и Тимом Райтером в 2018 году. Офис компании находится в городе Сан-Франциско в США. По собственным данным, сейчас над проектом работает более 20 человек.

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