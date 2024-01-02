Курс биткоина поднялся выше $45 тыс. впервые с апреля 2022 года. Оптимизм криптоинвесторов обусловлен ожиданием одобрения запуска первого спотового биржевого фонда на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Стоимость первой криптовалюты поднялась выше $45 тыс. и на момент публикации составляет $45,3 тыс. Это наивысший показатель с апреля 2022 года.

В течение последней торговой сессии курс биткоина вырос на 6,3%. Вместе с первой криптовалютой растут и другие – например, Ethereum за последние сутки подорожал на 5%, Solana – на 11%.

Рост курса биткоина связан прежде всего с оптимизмом криптоинвесторов в отношении запуска первого спотового биржевого фонда на биткоин. По данным Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет рассылать инвесторам сообщения об одобрении запуска фонда уже на этой неделе.

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