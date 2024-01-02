Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Курс биткоина поднялся выше $45 тыс. впервые с апреля 2022 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Курс биткоина поднялся выше $45 тыс. впервые с апреля 2022 года. Оптимизм криптоинвесторов обусловлен ожиданием одобрения запуска первого спотового биржевого фонда на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Курс биткоина поднялся выше $45 тыс. впервые с апреля 2022 года

Стоимость первой криптовалюты поднялась выше $45 тыс. и на момент публикации составляет $45,3 тыс. Это наивысший показатель с апреля 2022 года.

В течение последней торговой сессии курс биткоина вырос на 6,3%. Вместе с первой криптовалютой растут и другие – например, Ethereum за последние сутки подорожал на 5%, Solana – на 11%.

Рост курса биткоина связан прежде всего с оптимизмом криптоинвесторов в отношении запуска первого спотового биржевого фонда на биткоин. По данным Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет рассылать инвесторам сообщения об одобрении запуска фонда уже на этой неделе.

Фото на обложке: Jin Odin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
  2. 2 Как и где купить криптовалюту в России?
  3. 3 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
  4. 4 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
  5. 5 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 января 2024

New Ventures от InDrive

05 января 2024

Москва — точка старта

09 января 2024

Gulfood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ