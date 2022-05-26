В «Сколково» открыли для тестирования специальную беспилотную зону

«Сколково» открыл прием заявок для владельцев дронов на тестирование специальной беспилотной зоны. Участники проекта получат возможность протестировать свои беспилотные авиасистемы в условиях города.

О старте приема заявок на тестирование беспилотной зоны на территории «Сколково» сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Специальная зона для беспилотников займет площадь 400 гектар. Во время проведения тестирования ее закроют для полета любых воздушных судов. Ограничение на высоту полета составит 100 метров.

Для тестирования авторы проекта ждут разработчиков и производителей беспилотников, авиационные учебные центры и заказчиков услуг, в которых применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Заявку на участие в тестировании можно подать по ссылке.

В Москве располагаются более 50 компаний-производителей и эксплуатантов технологий БПЛА. На столицу приходится около 85% рынка беспилотных систем в России.

Фото на обложке: Alexander Kolomietz / Shutterstock