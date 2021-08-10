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Производитель колбас «Дымов» выпустит батончики с мясом для спортсменов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Крупный производитель колбас ГК «Дымов» планирует запустить производство батончиков с мясом и фруктами, ориентированных на спортсменов. 

Производитель колбас «Дымов» выпустит батончики с мясом для спортсменов

Продажу мясных батончиков планируется запустить в сентябре 2021 года, сообщил «Коммерсантъ». Продукт входил в стартовый пакет забега Alpindustria Elbrus Race, прошедшего в конце июля. В нем были представлены батончики из индейки и говядины со вкусами манго, клюквы и брусники, яблок и клюквы. 

Объем производства составит несколько десятков тонн. Батончики будут продаваться в спортивных магазинах и федеральных сетях. Планируемая розничная цена продукта составляет порядка 110 рублей. Во сколько обойдется разработка рецептуры и оборудование для запуска нового продукта, в «Дымове» не сообщили.

Интерес к новой категории в компании объясняют отсутствием аналогичного продукта на российском рынке. Сейчас в категории в основном представлены фруктово-ореховые и протеиновые батончики.

Крупный российский производитель колбас и мясных изделий «Дымов» основан в 2001 году. Компания объединяет предприятия в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской области, Красноярском и Краснодарском краях.

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Фото: Pexels

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