Бизнесу предложат компенсации по кредитам на экологические проекты

Минпромторг разработал механизм компенсации банковской ставки по «зеленым» кредитам, которые выдаются на экологические проекты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Кредиты дополнят программу «зеленых» облигаций. По этой программе государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.

Субсидия предоставляется по выпускам облигаций, не превышающим 30 млрд рублей, размер субсидии зависит от того, какое оборудование приобретается — российское или зарубежное.

В случае с кредитами процентная ставка также будет компенсироваться в большем объеме, если финансирование пойдет на приобретение российской продукции или технологий, сообщил источник издания.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что предложения по дополнению механизма одобрены проектным комитетом нацпроекта «Экология» и добавили, что идея будет направлена на согласование в правительство.

Поддержка компаний при выпуске «зеленых» облигаций начала действовать с 2019 года. В 2019 году бюджет должен был потратить на нее всего 300 млн рублей, на 2020-й запланировано 3 млрд рублей, а в последующие годы — по 6 млрд рублей.

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