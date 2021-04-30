Эффект Clubhouse: Spotify намерен внедрить функцию голосового общения

В ближайшее время Locker Room будет переименован в Spotify Greenroom, заявил CEO компании Дэниел Эк, пишет TechCrunch.

На дистанционном собрании акционеров глава Spotify рассказал, что видит в голосовых чатах новую функцию, которую на волне успеха Clubhouse пытаются внедрить все крупные игроки рынка. По мнению Эка, голосовое общение — это новые Stories., изначально появившиеся в Snapchat, а затем реализованные в других соцсетях под давлением популярности.

«Я рассматриваю [голосовые чаты] как неотъемлемую функцию, и мне кажется, что авторам контента будет удобнее всего работать там, где хорошо налажена связь с фанатами, чтобы организовать необходимый формат взаимодействия. Я думаю, это очень похоже на развитие Stories», — заявил Эк.

Особый потенциал Spotify видит в сфере музыки и культуры, не в последнюю очередь благодаря предыдущим инвестициям в развитие подкастов.

В качестве примера Эк заявил, что при наличии у артиста музыкального альбома для продвижения «вы, как поклонник, сможете послушать его раньше, чем другие потребители». Также музыканты смогли бы поделиться своими эмоциями и мыслями о творческом процессе.

Но с появлением новой функции могут возникнуть и новые проблемы — модерация контента. Ранее Spotify уже оказывался в центре скандала, когда один из самых популярных авторов подкастов Джо Роган заявил, что молодёжи не следует вакцинироваться от COVID-19.

Кроме того, сообщения о новых возможностях Spotify никак не отразились на бирже — капитализация компании продолжает падать на фоне стагнации и давления со стороны конкурентов. Однако в случае успеха Greenroom у Stopify может появиться возможность завоевать ранее утраченные позиции.

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Фото: nicomenijes / Depositphotos.