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Эффект Clubhouse: Spotify намерен внедрить функцию голосового общения

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Сервис потокового аудио Spotify намерен внедрить функцию голосового общения. Для этой цели компания приобрела приложение Locker Room, специализирующееся на «аудиоконференциях».

Эффект Clubhouse: Spotify намерен внедрить функцию голосового общения

В ближайшее время Locker Room будет переименован в Spotify Greenroom, заявил CEO компании Дэниел Эк, пишет TechCrunch.

На дистанционном собрании акционеров глава Spotify рассказал, что видит в голосовых чатах новую функцию, которую на волне успеха Clubhouse пытаются внедрить все крупные игроки рынка. По мнению Эка, голосовое общение — это новые Stories., изначально появившиеся в Snapchat, а затем реализованные в других соцсетях под давлением популярности.

«Я рассматриваю [голосовые чаты] как неотъемлемую функцию, и мне кажется, что авторам контента будет удобнее всего работать там, где хорошо налажена связь с фанатами, чтобы организовать необходимый формат взаимодействия. Я думаю, это очень похоже на развитие Stories», — заявил Эк.

Особый потенциал Spotify видит в сфере музыки и культуры, не в последнюю очередь благодаря предыдущим инвестициям в развитие подкастов.

В качестве примера Эк заявил, что при наличии у артиста музыкального альбома для продвижения «вы, как поклонник, сможете послушать его раньше, чем другие потребители». Также музыканты смогли бы поделиться своими эмоциями и мыслями о творческом процессе.

Но с появлением новой функции могут возникнуть и новые проблемы — модерация контента. Ранее Spotify уже оказывался в центре скандала, когда один из самых популярных авторов подкастов Джо Роган заявил, что молодёжи не следует вакцинироваться от COVID-19.

Кроме того, сообщения о новых возможностях Spotify никак не отразились на бирже — капитализация компании продолжает падать на фоне стагнации и давления со стороны конкурентов. Однако в случае успеха Greenroom у Stopify может появиться возможность завоевать ранее утраченные позиции.

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Фото: nicomenijes / Depositphotos.

 

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