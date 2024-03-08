Лидером мирового экспорта цветов в 2023 году стали Нидерланды — 552 тыс. тонн на $4,6 млрд

Лидерами мирового экспорта цветов в 2023 году стали Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Их совокупные продажи достигли $6,6 млрд, из которых $4,6 приходятся на Голландию, которая вывезла в другие страны 552 тыс. тонн цветов.
Колумбия продала 143 тыс. тонн на сумму $1,1 млрд, а Эквадор — 181 тыс. тонн на $987 млн, подсчитали в ООН Comtrade, на исследование которой ссылаются «РИА Новости»..
На четвертом месте после тройки лидеров Кения (64 тыс. тонн и $387 млн), на пятом — Нигерия (97 тыс. тонн и $157 млн).
В десятку также вошли Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР. Наибольший рост (в четыре раза) показала вошедшая в топ-5 Нигерия, а ощутимо снизила поставки Колумбия (на 49%).
Рост экспорта цветов в 2023 году продемонстрировали также Эстония (в 86 раз!), Намибия, Тунис, Трининад и Тобаго и Ирландия.
Россия продала в сравнении с цифрами лидеров ничтожно мало цветов (на $40 тыс.) и в основном в Армению.
Фото на обложке: Unsplash
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