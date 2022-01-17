Производитель процессоров «Эльбрус» увидел риск нацбезопасности в иностранных процессорах на госзакупках

Производитель отечественных процессоров «Эльбрус» предупредил об угрозе нацбезопасности в допуске к госзакупкам техники, созданной на зарубежных процессорах.

Разработчик российских процессоров «Эльбрус» АО «МЦСТ» считает, введение балльной системы оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочка до 2024 года обязательного использование отечественных процессоров несут угрозу национальной безопасности, сообщил РБК.

Речь идет о разработанном Минпромторгом проекте изменений в постановление правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». По мнению «МЦСТ», он противоречит утвержденной президентом РФ в июле 2020 года Доктрине информационной безопасности, а также Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.

Соответствующее письмо гендиректор «МЦСТ» Александр Ким направил в конце 2021 года в Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минцифры.

По новым правилам и после 2024 года набрать допустимый проходной балл можно будет без использования отечественного процессора в устройстве и обязательного монтажа в России материнских плат, содержащих эти процессоры, указал Ким. Он утверждает, что недостающие баллы можно будет получить, используя второстепенные электронные модули российского производства.



При этом отказ от обязательного использования российских процессоров приведет к резкому снижению спроса на них. По подсчетам Кима, могут стать невостребованными складские запасы процессоров и комплектующих для них на сумму более $20 млн.

Он считает, что ослабление требований упростит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей, а зарубежные платформы продолжат проникать в критическую информационную инфраструктуру, что приведет к ухудшению информационной защищенности цифровой экономики. «Это — прямая угроза национальной безопасности России» — заявил Ким.

Глава «МЦСТ» предложил оставить действующие правила без изменений и создать для российской продукции с иностранными процессорами отдельный сегмент «локализованная продукция» со своими преференциями на торгах, но не допускать эти устроства к тендерам владельцев критической информационной инфраструктуры.

В Минпромторге пояснили, что проект изменений сейчас проходит согласование в правительстве. При этом минимальный балл для получения статуса будет ежегодно возрастать и со временем получить его без использования российского процессора будет невозможно, отметили в министерстве.

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