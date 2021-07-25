МВД: из-за электросамокатов на дорогах происходят сотни происшествий

МВД России сообщило о многочисленных происшествиях с участием средств индивидуальной мобильности, случившихся в последние несколько месяцев. Некоторые столкновения закончились трагедиями.
За полгода в России пять человек погибли и 188 получили травмы в происшествиях, в которых так или иначе участвовали средства индивидуальной мобильности (СИМ). В первую очередь речь идет об электросамокатах, пишет ТАСС.
Спрос на СИМ и особенно электросамокаты в последнее время резко вырос, но их статус до сих пор не определен законом. В МВД сообщили, что министерство транспорта уже работает над этим вопросом, хотя никакие редакции законопроекта пока не публиковались и не рассылались в другие ведомства.
Как именно власти собираются регулировать движение СИМ, точно не известно, но это не первая попытка разобраться с ними. В 2019 году Минтранс представил аналогичный закон, где СИМ, например, разрешали пользоваться велодорожками, а в случае отсутствия таковых – проезжей частью или тротуаром, но с ограничениями по скорости.
Впрочем, не так давно в сети появилась информация, что власти больше обеспокоены не развитием соответствующей инфраструктуры, а запретами, которые могут навредить и растущему сейчас рынку аренды электросамокатов, в том числе сервисам «Яндекса», «Ситимобил», URent, Bolt и другим.
Фото: Unsplash
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