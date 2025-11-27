Подарки к Новому году: запросы детей снизились до 3 тысяч ₽

Дети стали просить более дешевые подарки на Новый год, благодаря чему траты родителей могут снизиться почти в 3 раза. Средняя стоимость желаемого подарка в 2025 году упала с 8 тыс. до 3 тыс. рублей, выяснили аналитики «Выберу.ру». Дети стали чаще просить не дорогие гаджеты, а настольные игры, спортивный инвентарь и разные нематериальные подарки — например, взять животное из приюта.

Дети хотят бюджетные подарки вместо дорогих гаджетов

По данным «Выберу.ру», дети в 2025 году просят у родителей существенно более дешёвые подарки, чем годом ранее. Средняя стоимость пожеланий снизилась до 3 100 рублей против 8 400 рублей в 2024 году.

Дошкольники чаще всего просят мягкие игрушки, книжки и совместные активности. Их подарки подешевели сильнее всех — почти на 60%.

Дети младшего школьного возраста сместили интерес со смартфонов, игровых приставок и беспроводных наушников на настольные игры, недорогие гаджеты и аксессуары для хобби.

Подростки всё чаще просят помочь бездомным животным

Подростки остаются самой затратной возрастной группой, но их запросы тоже изменились. По данным «Выберу.ру», доля запросов на флагманские смартфоны снизилась почти вдвое. На первый план вышли сертификаты на занятия, подписки на цифровые сервисы и аксессуары к уже имеющейся технике.

В этой возрастной категории сильнее всего вырос интерес к помощи бездомным животным: более 20% родителей сообщили, что ребёнок попросил либо забрать животное из приюта, либо направить деньги на помощь зооорганизациям.

Подарки в малых городах подешевели на 45%

По данным исследования, в мегаполисах средняя стоимость желаемого подарка снизилась на 15%. В малых городах и сельской местности — на 45%. Именно в крупных городах заметнее всего вырос интерес к нематериальным подаркам: походам, впечатлениям, совместным активностям и волонтёрским инициативам.

«Дети переключаются с материальной составляющей на знаки заботы и любви», — отметила Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».

Также аналитики заметили, что доля родителей, выполняющих новогодние запросы детей, снизилась с 76% до 64%. 58% родителей сказали, что в этом году они потратили на подарок меньше денег, чем ожидали потратить, опираясь на прошлогодний опыт.