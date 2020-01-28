Треть работодателей не рады переходу на электронные трудовые книжки — исследование

Среди представителей российских компаний нет единого мнения о введении электронных трудовых книжек, выяснил сервис «Работа.ру». Треть компаний не поддерживают нововведения.

По данным сервиса, 30% работодателей оценивают предстоящие перемены положительно, 32% — отрицательно. Большинство (38%) относятся к этой инициативе нейтрально.

Абсолютное большинство российских компаний (52%) отметили, что переход на электронные трудовые книжки потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Лишь 33% работодателей указали, что их компания полностью готова к процессу перехода на новый формат трудовых книжек.

Также респонденты отмечали, что им понадобятся дополнительные обучающие семинары и нет конкретной информации о сдаче отчетности.

Большинство (66%) респондентов отметили, что окончательный переход на электронные трудовые книжки в их компании произойдет только в 4 квартале 2020 года. 16% работодателей завершат процесс в 1 квартале, 10% — во втором, а 8% — в третьем.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу 1 января 2020 года. До конца июня текущего года работодатели должны будут известить сотрудников о переходе на электронные трудовые книжки. При этом работник вправе отказаться от нововведения.

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