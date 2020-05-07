Ученые в пятый раз изменили дату окончания эпидемии в России

Аналитики Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) в пятый раз изменили предполагаемую дату окончания эпидемии коронавируса в России. На этот раз ученые полагают, что пандемия завершится 17 августа.

В конце апреля аналитики заявляли, что количество зараженных в России снизится на 97% к 19 мая, на 99% — к 27 мая, на 100% — к 19 июля.

Потом дату окончания пандемии сдвигали на 19, 8 и 12 августа.

Сейчас, по мнению ученых, число инфицированных в нашей стране упадет на 97% к 28 мая, на 99% — к 7 июня, полностью эпидемия закончится 17 августа.

В мире в целом, по данным ученых, пандемия коронавируса завершится к 14 декабря.

На сегодняшний день в мире насчитывается 3,5 млн зараженных, умерли 247 тысяч человек, выздоровели 1,1 млн пациентов. В России показатели следующие: 145 тысяч инфицированных, 1,3 тысячи умерших, 18 тысяч выздоровевших.

Фото: Charlie Waradee / Shutterstock