Резидент «Сколково» получил первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности

«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) — двух патентов на изобретения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.

«Энергоэлемент» — резидент «Сколково», производитель литий-ионных аккумуляторов. Компания получила от «МСП банка» 4,3 млн руб. под 8,5% годовых. Как рассказал гендиректор «Энергоэлемента» Александр Логинов, компания выиграла тендер с постоплатой и решила взять кредит на закупку материалов, чтобы выполнить обязательства перед заказчиком.

«Энергоэлемент» владеет семью патентами, говорит Логинов. Два из них компания предложила банку в качестве залога.

В «МСП банке» отметили, что уже принимали интеллектуальную собственность, но в качестве дополнительного залога. Зампредседателя правления «МСП банка» Роман Капинос отметил, что стоимость ИС как залога оценивается на основе прогноза будущих денежных потоков, а также оценки потенциала рынка сбыта объектов ИС,

Эксперты сомневаются в успехе такой модели кредитования. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что справедливо оценить ИС очень сложно. Стоимость интеллектуальной собственности может зависеть от ключевых сотрудников компании-заемщика и в случае их ухода — сильно подешеветь или исчезнуть.

Гришунин также отмечает, что ИС подвержена высоким рискам, которые могут негативно повлиять на ее стоимость — рыночным, технологическим, проектным.

Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев указывает, что с залогами в виде ИС «сопряжена масса нюансов, начиная от механизмов обеспечения, заканчивая механизмами востребования — по ИС они попросту отсутствуют».

Фото: suphakit73 / Shutterstock