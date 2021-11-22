Ericsson купит американскую компанию облачных услуг Vonage

По завершении Vonage станет дочерней компанией Ericsson и продолжит работать под своим существующим названием. Ожидается, что сделка будет закрыта после одобрения акционерами VCP и регуляторами в первой половине 2022 года.

Целью сделки является создание глобальной сети и коммуникационной платформы для открытых инноваций. Сделка заключена в рамках стратегии Ericsson по развитию в сфере беспроводной связи. Компания планирует занять долю в $700 млрд к 2030 году на этом рынке.

«Сегодня сетевые API-интерфейсы являются устоявшимся рынком для обмена сообщениями, передачи голоса и видео, но обладают значительным потенциалом для использования новых возможностей 4G и 5G. Сильная экосистема разработчиков Vonage получит доступ к сетевым API 4G и 5G, предоставляемым простым и глобально унифицированным способом. Это позволит им разрабатывать новые инновационные глобальные предложения», — говорится в сообщении компании.

VCP обслуживает более 120 тыс. клиентов и насчитывает более 1 млн зарегистрированных разработчиков по всему миру. Продажи составили $1,4 млрд за 12-месячный период по 30 сентября 2021 года

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