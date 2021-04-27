Ещё $50 млн: стартап Guesty объявил о новых инвестициях

TravelTech-стартап Guesty объявил о привлечении $50 млн в рамках инвестиционного раунда D. В числе участников — отечественный венчурный фонд Flashpoint.

Guesty является разработчиком программного обеспечения для управления недвижимостью хозяевами на платформах краткосрочной аренды, в частности, Airbnb, пишет портал TechCrunch.

«На публичных рынках [ценных бумаг] есть много игроков в сфере управления гостиничной недвижимостью. То же самое — с управлением жилой недвижимостью. Но среди представителей краткосрочной аренды нет публичного игрока: можете делать ставки, что именно это — наша цель», — заявил соучредитель и генеральный директор Guesty Амиад Сото.

Новый раунд возглавил Apax Digital Fund при участии AMI Opportunities Fund, а также ранее инвестировавшие в компанию фонды Viola Growth, Vertex Ventures, Kingfisher Investment Advisors и La Maison Partners. Кроме того, в раунде принял участие российский венчурный фонд Flashpoint Venture Capital.

«Инвестировав в Guesty более 4 лет назад, очень приятно видеть, как эта компания превращается в отличную организацию, объединяющую людей, идеи, инновации и замечательных инвесторов! <...> Flashpoint Venture Capital рада и дальше поддерживать вас на этом увлекательном пути к успеху!», — написал на своей странице в Facebook управляющий партнёр фонда Александр Коноплястый.

Всего с момента основания стартап привлёк около $110 млн.

В Guesty считают, что грядёт «адский год». Например, объём летних бронирований в США на 282% выше, чем в прошлом году, и даже на 32% выше показателей 2019 года. В Великобритании рост числа бронирований составил 180% относительно показателей прошлого года.

Сото добавил, что новые инвестиции позволят Guesty как расширять бизнес, так и усовершенствовать технологии. Компания уже использует машинное обучение для классификации и маршрутизации 80% гостевых сообщений, и гендиректор стартапа видит дальнейшие возможности для расширения использования искусственного интеллекта.

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Фото: guesty.com