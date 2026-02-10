«Это первое изменение комиссии за три года»: Яндекс Путешествия ведут переговоры с ушедшими гостиничными сетями
Яндекс Путешествия ведут переговоры с ушедшими отелями
«Яндекс Путешествия» заявили, что ведут переговоры с гостиничными сетями, приостановившими продажи на платформе. В компании пояснили, что повышение базовой комиссии до 17% связано с ростом издержек на развитие сервиса и стало первым изменением условий за три года. Ранее несколько крупных операторов приостановили продажи через агрегатор, из-за чего из выдачи сервиса исчезло около 50 тыс. номеров.
«Яндекс Путешествия» связали рост комиссии с увеличением издержек
Руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон сообщил, что рост комиссии обусловлен экономическими причинами и увеличением затрат на развитие сервиса. Он подчеркнул, что это первое изменение базовой комиссии за три года.
По его словам, партнёрами сервиса остаются более 35 тыс. российских отелей с совокупным номерным фондом свыше 1 млн номеров.
«Нам важен каждый партнер, поэтому в настоящий момент мы находимся в переговорах с сетями, приостановившими продажи на нашем сервисе», — подчеркнул руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.
Крупные сети отелей ушли с платформы после роста комиссии
После повышения комиссии с 1 февраля 2026 года сразу несколько гостиничных операторов приостановили работу с сервисом. Речь идёт о Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группе «Мантера», Alean Collection, «Русских Сезонах», Accor, «Ателике» и Cronwell Group.
После повышения комиссии несколько крупных гостиничных сетей приостановили продажи через сервис, из-за чего из выдачи «Яндекс Путешествий» исчезло около 50 тыс. номеров.
Отели заявили о росте нагрузки на бизнес
Представители гостиничного бизнеса указали, что повышение комиссии в одностороннем порядке усиливает нагрузку на отрасль. По их словам, дополнительные издержки либо сокращают доход отеля, либо закладываются в цену проживания для гостей.
Отельеры подчёркивают, что в текущих условиях любые изменения комиссий чувствительны для экономики размещения, особенно вне высокого сезона.
Отели не почувствуют серьёзных последствий ухода с агрегаторов
Эксперты Russian Business отметили, что приостановка продаж крупных сетей прежде всего отражается на агрегаторе: из выдачи исчезают сильные гостиничные бренды, что сужает выбор для пользователей, особенно в сегменте делового и качественного размещения. При этом сами сетевые отели менее зависимы от одного канала продаж и быстрее перераспределяют бронирования между альтернативными каналами.
Как отмечают аналитики, через онлайн-агрегаторы проходит лишь 5–10% бронирований, тогда как основная часть продаж приходится на собственные сайты, корпоративные договоры и программы лояльности.
Другие сервисы предложили отелям выгодные условия
На фоне ситуации вокруг «Яндекс Путешествий» другие платформы заявили о сохранении условий. В сервисе Островок сообщили, что базовая комиссия остаётся на уровне 15%, а повышение не планируется.
В компании подчеркнули, что агрегаторы остаются важным, но не доминирующим каналом продаж, а отели всё чаще работают в мультиканальной модели.
9 февраля 2026 года тревел-сервис «Т-Банк» — «Т-Путешествия» объявил о запуске программы поддержки гостиничного бизнеса. Она включает фиксированные комиссии, рекламные инструменты и финансовые продукты банка.
Участниками программы стали Cosmos, Accor, AZIMUT, Alean, «Васта Отель Менеджмент», «Мантера», «Русские Сезоны», «Ателика» и Cronwell — те же сети, которые ранее приостановили продажи через «Яндекс Путешествия».
