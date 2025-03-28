Глава Еврокомиссии объяснила, когда ЕС снимет санкции с России

«Санкции очень серьезные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг. Вот почему они будут оставаться в силе до тех пор, пока на Украине не установится справедливый мир. Именно Украина в конечном итоге решает, что является для нее справедливым и прочным миром», — сказала глава ЕК.

27 марта о том, что санкции против России останутся в силе, фон дер Ляйен заявила по итогам саммита лидеров стран ЕС по Украине. «Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — говорила политик.

25 марта Кремль и Белый дом США поделились итогами очередного раунда переговоров, которые состоялись в Эр-Рияде. Стороны, в частности, договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море и восстановить экспорт российской сельхозпродукции на мировой рынок. Кроме того, участники встречи условились об установлении с 18 марта режима прекращения огня по энергообъектам России и Украины — он будет действовать 30 дней.

27 марта EUObserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщил, что власти ЕС приступили к разработке 17-го пакета санкций против России. По информации издания, пока что процесс находится на самой ранней стадии.

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