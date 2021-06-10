Европарламент принял резолюцию о введении финансовых санкций против Белоруссии

Европарламент принял резолюцию о санкциях против Белоруссии. В документе говорится, в частности, об отключении от платежной системы SWIFT, санкциях в отношении конкретных людей и секторов экономики, а также прекращении финансирования госбанков.
Депутаты призвали Евросоюз ввести санкции против добывающих секторов экономики и торговли нефтью и продуктами ее переработки. Также парламентарии призвали прекратить финансирование государственных банков Белоруссии и временно отключить страну от международной платежной системы SWIFT.
Кроме того, парламентарии одобрили санкции против судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в аресте оппозиционеров – главреда признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Софии Сапеги.
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