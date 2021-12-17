Фермеры смогут продавать свою продукцию в «Пятерочке» и «Магните» на льготных условиях

Малые сельхозпроизводители смогут разместить свои товары в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» на льготных условиях. Соответствующий пилотный проект запустила Корпорация МСП. Участие в нем позволит местным сельхозпроизводителям не выполнять условия ритейлеров для поставщиков, сообщили в пресс-службе корпорации.

Пилот под название «Фермерский островок» будет запущен 17 декабря в Уфе в одном из магазинов «Магнит». Проект рассчитан на шесть месяцев. За это время планируется организовать еще более десятка площадок в пяти регионах, где есть сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка».

До конца 2021 года островки будут открыты в Новосибирской и Омской областях. В 2022 году запланирована реализация проекта в Тюменской, Московской областях и других регионах. В дальнейшем его планируется масштабировать на всю страну.

Этот формат предназначен для малого бизнеса и работает по модели shop-in-shop. Пилот возволит создать альтернативный канал сбыта для малых сельхозтоваропроизводителей. Предполагается, что торговые точки для фермеров будут работать по модели кооператива.

«Так как речь идет о микробизнесе, то самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера им попросту не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения. Кооператив же позволит собраться вместе нескольким предпринимателям, объединяя от 10 до 25 фермеров. Они могут организоваться так, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию и представлять покупателям максимально широкий ассортимент продукции», — пояснили в Корпорации МСП.

В отличие от уже существующих подобных торговых точек, которые не превышают 9 кв. м, «Фермерские островки» будут по 20-30 кв. м с широким ассортиментом. «Фактически это магазин в магазине, — рассказывает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, — Совместно с федеральной сетью мы подбираем "проходимые" локации с достаточным уровнем среднего чека».

Корпорация МСП в рамках пилота договариваемся с сетями об условиях аренды, берет на себя поиск оборудования и создание ритейл-бука, чтобы минимизировать траты предпринимателей на застройку магазина. В свою очередь региональные власти будут оказывать поддержку фермерам по своим финансовым программам и помогать в поиске участников для включения в кооператив.

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