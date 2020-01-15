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ФАС проверит банки из-за роста тарифов для малого бизнеса

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит банки после жалоб малого быизнеса на рост тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Об этом сообщает РБК.

ФАС проверит банки из-за роста тарифов для малого бизнеса

Представители малого бизнеса пожаловались на банковские тарифы в «Опору России». В декабре 2019 года московское отделение «Опоры России» обратилась в ФАС, предположив, что в действиях банков есть признаки согласованности.

В ответе ФАС, который получила «Опора России», говорится, что антимонопольная служба изучит конкурентную среду на рынке банковских услуг. В частности, ФАС обратит внимание на ситуацию с переводами средств со счетов юрлиц и ИП.

В ФАС выразили обеспокоенность тем, что банки устанавливают прогресивную тарификацию, из за которой банковские услуги «значительно дорожают для всех участников рынка, в том числе добросовестных».

ФАС не исключает, что для решения проблемы нужно будет изменить банковское законодательство либо законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов. Как объяснил один из опрошенных РБК экспертов, банк повышают тарифы, чтобы компенсировать издержки на проверку законностри транзакций.

Ранее РБК со ссылкой на экспертов Markswebb писал, что в 2019 году тарифы для бизнеса повысили Сбербанк, «Открытие», «Модульбанк» и «Тинькофф».

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15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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