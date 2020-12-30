ФАС выявила картельный сговор на рынке ИТ-услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о факте нарушения пятью ИТ-компаниями законодательства о защите конкуренции при участии в аукционах на поставку компьютерного оборудования и услуг аутсорсинга печати для органов власти.

В картельном сговоре, по данным регулятора, состояли такие компании, как «ЦСАиБФ», «Саммит», «Интеграционные решения», «ИТ Системы Дистрибуция» и «Сервисные Системы». Нарушения вскрылись во время внеплановых выездных проверок.

Компании участвовали в 13 аукционах в 2017-2019 годах, сумма контрактов составила более 1 млрд рублей. Теперь им грозят административные штрафы до 50% от начальной (максимальной) цены контракта.

Кроме того, ФАС России передаст материалы дела в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ об ограничении конкуренции.

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