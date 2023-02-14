Новые рынки для бизнеса, подорожание зарубежного оборудования: главное 14 февраля

Карина Пардаева
Рестораторы хотят присоединиться к эксперименту по онлайн-продаже вина, стоимость зарубежного оборудования для производстваэлектронных компонентов выросла на 50%, «СберЗдоровье» начал продажи умного тонометра под собственным брендом и другие события 14 февраля.
Новые рынки для бизнеса, подорожание зарубежного оборудования: главное 14 февраляКарина Пардаева
Россия
- Минэкономразвития разработало законопроект, который резко сокращает число показателей, по которым малый бизнес должен отчитываться перед Росстатом. Авторы инициативы полагают, что это должно сэкономить предпринимателям время и деньги.
- Конфискованные товары легкой промышленности намерены безвозмездно передавать МЧС и Минобороны, чтобы они могли использовать их в качестве гуманитарной помощи, узнали «Известия».
Финансы
- «Тинькофф» запустил платформу «Инвестиции для бизнеса» для юридических лиц, там банк планирует оказывать биржевые услуги. Собственники бизнеса, бухгалтеры или казначеи смогут управлять ликвидностью компаний, настраивать инструменты для размещения свободных денежных средств, привлекать финансирование или обменивать валюту.
Бизнес
- Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании (перерегистрации с сохранением организационно-правовой формы, структуры, активов и др.) с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию.
- ФРиО обратилась к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита.
- Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40–50%, узнал «Ъ».
- Торговые сети предложили обязать продавать в регионах товары локальных производителей. Соответствующий законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов.
- «СберЗдоровье» начал продажи умного тонометра под собственным брендом, пишет Forbes. В комплекте с ним идет трехмесячная подписка на удаленное наблюдение врача.
- Финский инвестфонд продал долю в сети детских центров «Кидбург», сумма могла составить $1 млн, пишут «Ведомости».
Телеком
- Бывший совладелец IT-компании Merlion Борис Левин учредил ООО «Безопасность и право». Компания будет оказывать услуги по информационной безопасности.
Фото на обложке: Unsplash
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