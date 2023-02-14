Рестораторы хотят присоединиться к эксперименту по онлайн-продаже вина, стоимость зарубежного оборудования для производстваэлектронных компонентов выросла на 50%, «СберЗдоровье» начал продажи умного тонометра под собственным брендом и другие события 14 февраля.

Новые рынки для бизнеса, подорожание зарубежного оборудования: главное 14 февраля