Feel усиливается: digital health стартап провёл раунд на $6,2 млн

Лид-инвестором выступил фонд Fuel Ventures, также в раунде приняли участие Ричард Лонгхерст (основатель LoveHoney.com) и Игорь Рябенький (основатель и управляющий партнер AltaIR Capital), а также другие инвесторы. Сумма раунда составила $6,2 млн, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

Feel позиционируется, как стартап в области биологических добавок, изготавливающий клинически одобренные пищевые добавки и предлагающий потребителю продукты по подписке.

Создатели делают упор на развитие Feel в качестве эко-бренда, в товарах которого отсутствуют ингредиенты животного происхождения, а упаковка их изготовлена без применения пластика. Также стартап делает упор на работу на рынке D2C: это позволяет избежать розничных наценок и, соответственно, привлечь потребителей. Сейчас число подписчиков на продукты Feel превысило 21 тысячу человек.

«Мы благодарны за поддержку нашим инвесторам. Привлеченные средства помогут вывести Feel на новый уровень и воплотить в жизнь наши амбициозные планы роста. Мы считаем, что наша ориентация на использование ингредиентов только самого высокого качества, а также на рецептуру премиум-класса, созданную ведущими экспертами в области питания, по доступной цене, делает Feel уникальным в области мультивитаминов» — заявил по итогам раунда генеральный директор и основатель Feel Борис Ходакель.

Привычки потребителя в отношении пищевых добавок меняются очень быстро, поэтому привлеченные средства, полученные в ходе этого раунда финансирования, будут использованы для разработки новых продуктов, выхода на новые регионы и усиления маркетинговых кампаний, заявляет компания.

«Мы рады поддержать Feel как глобальный бренд, который стремится к благополучию и здоровью каждого. Рост и расширение продуктовой линейки Feel представляет собой действительно захватывающее этап для Feel, и мы поддерживаем их, чтобы они стали серьезным прорывом на рынке добавок для здоровья», — отметил Марк Пирсон, управляющий партнер Fuel Ventures.

Позитивно перспективы Feel оценили и в TMT Investments. «Команда Feel создала прекрасный продукт, отвечающий всем требованиям ЗОЖ и экологии. Мы рады работать с этим проектом и верим, что новый раунд поможет компании не только значительно расширить продуктовую линейку, но и продолжить агрессивный рост на рынке», — заявил Артём Инютин, соучредитель и руководитель отдела инвестиций фонда TMT Investments.

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Фото: IgorVetushko / Depositphotos.