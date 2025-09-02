Ритейл собрал половину всех фишинговых атак в 2025 году

В 2025 году кибермошенники переключили внимание с банков на ритейл, сделав его главной целью атак. По данным F6, на долю ритейла пришлось 50% всех фишинговых атак и 32% скам-схем в первом полугодии. Банки, долго которые долго удерживали первое место по популярности у киберворов, откатились на вторую позицию.

Рекордные масштабы

За полгода 2025-го на один бренд в среднем приходилось 2299 фишинговых и 1238 мошеннических ресурсов. Ежедневный «план по захвату» выглядел так: 13 новых фишинговых и 7 площадок скам-характера. Темпы выше прошлогодних: число таких онлайн-площадок выросло почти на 8%.

Фишинг ворует данные, скам — деньги. Но урон для бизнеса в обоих случаях одинаково токсичен: финансы уходят, а доверие клиентов рушится.

Ритейл под перекрестным огнём

Для преступников магазины удобнее банков: больше брендов, больше вариантов сценариев. В мошеннических группах, работающих по тактике «Мамонт» с поддельной доставкой товаров, в 2025 году на четыре финбренда приходилось уже 15 ритейл-брендов, которые используют и в фейковых акциях, и в псевдо-розыгрышах.

Финансовый сектор всё ещё в зоне риска — на его долю пришлось 32% атак. Но динамика очевидна: ритейл стал главной площадкой для экспериментов киберворов.

Новые арены: соцсети против мессенджеров

Большинство атак всё ещё идёт через сайты: их доля выросла до 57%. А вот мессенджеры потеряли популярность — всего 20% ресурсов против 35% годом ранее. Соцсети напротив укрепились: их доля удвоилась до 17%.

Главная причина кроется в блокировках. Аккаунты в мессенджерах закрывают медленнее, но в социальных сетях мошенники вынуждены постоянно заводить новые страницы, чтобы успеть завоевать внимание аудитории, пусть и ненадолго.

Доменные качели

Традиционная «точка входа» — зона .ru — оказалась зачищенной. Если год назад здесь регистрировали 95% мошеннических доменов, то в 2025-м — уже только 49%. Взамен расцвели .click (16 %), .sa.com (13 %), .pro (6 %) и .info (5,5 %).

Чем длиннее срок жизни домена, тем выгоднее он для атаки. Поэтому преступники и ушли в более «медленные» зоны.

Искусственный интеллект в арсенале киберпреступников

По словам главы департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислава Гончарова, мошеннические схемы постоянно эволюционируют — и важным фактором стал ИИ.

«Цель остаётся прежней — увеличить объёмы похищенных средств. Особенно опасны атаки от имени известных брендов: они несут финансовые и репутационные риски», — сказал Станислав Гончаров из F6.

Он добавил, что компании, внедрившие современные системы защиты, быстрее блокируют фишинговые ресурсы, и атаки на них теряют рентабельность.

Контекст

Фишинг и скам уже стали привычным явлением для российского рынка. По данным F6, 80% мошеннических ресурсов строятся на подделке брендов — от банков и маркетплейсов до ритейл-сетей. Интерес киберпреступников к торговле усилился благодаря разнообразию сценариев для атак: десятки узнаваемых брендов легко встроить в схемы с фейковой доставкой или «розыгрышами».