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Владелец старейшего фотохостинга Flickr попросил пользователей спасти проект от банкротства

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Американская SmugMug, купившая в 2018 году старейший онлайн-фотохостинг Flickr, попросила пользователей переходить на платные аккаунты. Так сервис можно будет спасти от банкротства. Об этом в открытом письме сообщил сооснователь и CEO SmugMug Дон МакАскилл.

Владелец старейшего фотохостинга Flickr попросил пользователей спасти проект от банкротства

Предприниматель напомнил, что два года назад Flickr терял «десятки миллионов долларов» в год. SmugMug вмешалась, чтобы спасти компанию от закрытия и сохранить «десятки миллиардов ценных фотографий» пользователей.

«Flickr — самый любимый и убыточный бизнес в мире — все еще нуждается в вашей помощи», — написал МакАскилл.

После покупки сервиса SmugMug наняла большой штат специалистов поддержки, избавилась от логина Yahoo, переместила каждую фотографию в Amazon Web Services. В результате работа Flickr стала быстрее и стабильнее, рассказал глава SmugMug.

И тем не менее, Flickr все еще теряет деньги.

«Сотни тысяч из вас присоединились к Flickr Pro, за что мы вам бесконечно благодарны. В результате Flickr теряет намного меньше денег, чем раньше. Но этого недостаточно. Нам нужно больше участников Flickr Pro, если мы хотим сохранить Flickr», — отметил предприниматель.

Члены Flickr Pro получают возможность просмотра без рекламы для себя и своих посетителей, расширенную статистику, неограниченное полнофункциональное хранилище для всех своих фотографий, а также премиум-функции.

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МакАскилл подчеркнул, что Flickr заслуживает того, чтобы не только жить, но и процветать, но SmugMug не может продолжать работать в убыток, как делала это раньше.

Flickr — крупнейшее в мире сообщество фотографов. По собственным данным, насчитывает 100 млн учетных записей и десятки миллиардов фотографий.

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock.com

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