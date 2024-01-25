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Founders’ Mondays на Бали: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

15 января на Бали в Parq Ubud состоялась первая встреча Founders’ Mondays в 2024 году. Мероприятие поддержало GoAsia Club — сообщество предпринимателей, чьи бизнесы ориентированы на рынки Юго-Восточной Азии. Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays на Бали: как это было

Открыли мероприятие Влад Аюкаев, СЕО индонезийской финтех-компании Pintar Ventura Group и сооснователь венчурной студии Multisig Ventures, и Алексей Комаров, совладелец фонда «Бридж», основатель клуба «Купиталисты», инвестор.

Слайдер: Founders’ Mondays 15.01 гости

С питчами выступили:

  • Артем Москалев, СЕО и сооснователь IVITECH — международного FinTech-стартапа на рынках СНГ и Юго-Восточной Азии;
  • Павел Хегай, основатель Heg.ai — международного сообщества по нетворкингу;
  • Антон Новиков, основатель XAAN — маркетплейса услуг для туристов на рынках Юго-Восточной Азии;
  • Александр Андриенко, сооснователь Suka Rental.

Слайдер: Founders’ Mondays 15.01 питчеры

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Дату новой встречи в ближайшее время анонсируем на сайте проекта и в соцсетях. Следите за обновлениями.

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