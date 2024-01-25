Founders’ Mondays на Бали: как это было

15 января на Бали в Parq Ubud состоялась первая встреча Founders’ Mondays в 2024 году. Мероприятие поддержало GoAsia Club — сообщество предпринимателей, чьи бизнесы ориентированы на рынки Юго-Восточной Азии. Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыли мероприятие Влад Аюкаев, СЕО индонезийской финтех-компании Pintar Ventura Group и сооснователь венчурной студии Multisig Ventures, и Алексей Комаров, совладелец фонда «Бридж», основатель клуба «Купиталисты», инвестор.
Слайдер: Founders’ Mondays 15.01 гости
С питчами выступили:
- Артем Москалев, СЕО и сооснователь IVITECH — международного FinTech-стартапа на рынках СНГ и Юго-Восточной Азии;
- Павел Хегай, основатель Heg.ai — международного сообщества по нетворкингу;
- Антон Новиков, основатель XAAN — маркетплейса услуг для туристов на рынках Юго-Восточной Азии;
- Александр Андриенко, сооснователь Suka Rental.
Слайдер: Founders’ Mondays 15.01 питчеры
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Дату новой встречи в ближайшее время анонсируем на сайте проекта и в соцсетях. Следите за обновлениями.
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