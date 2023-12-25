Founders’ Mondays приглашает на встречу на Бали

Founders’ Mondays приглашает предпринимателей, инвесторов и IT-специалистов на встречу проекта на Бали. Приходите в Parq Ubud 15 января питчить стартапы, общаться, обмениваться опытом и полезными контактами. Для участия нужна регистрация.Встреча пройдет при поддержке GoAsia Club — сообщества предпринимателей, чьи бизнесы ориентированы на рынки Юго-Восточной Азии.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании, Франции и Малайзии.
Как проходят встречи
Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы.
Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей.
Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.
Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий.
Founders’ Mondays на Бали
Встреча Founders’ Mondays на Бали пройдет в пространстве для работы и отдыха Parq Ubud. Специальные гости — Влад Аюкаев, СЕО индонезийской финтех-компании Pintar Ventura Group и сооснователь венчурной студии Multisig Ventures, и Алексей Комаров, совладелец фонда «Бридж», основатель клуба «Купиталисты», инвестор. Также после встречи состоится афтепати от партнеров.
Принять участие в мероприятии можно в качестве:
- гостя (регистрация закрывается за пять часов до начала мероприятия) — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего (подать заявку можно до 8 января) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Ждем на встречу предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, IT-специалистов и всех, кому интересна тема запуска бизнеса. Следите за обновлениями проекта на сайте и в соцсетях.
Фото на обложке: Sebastian Pena Lambarri /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
- 2 «Молчал десять дней, написал книгу и стал разрабатывать AI для образования» — опыт релокации на Бали
- 3 Рынок недвижимости Бали: о чем стоит знать перед покупкой
- 4 Как празднуют Рождество в странах Азии
- 5 Сингапур, Индонезия и Филиппины — что делать в диджитале в этих странах
ВОЗМОЖНОСТИ
25 декабря 2023
26 декабря 2023
27 декабря 2023