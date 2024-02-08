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Founders' Mondays ищет партнеров для проведения встреч по миру и в России

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров по всему миру для обмена идеями и дружеского общения. В этом году мы также начнем организовывать встречи по России. Если хотите стать хостом или партнером в своем городе, заполняйте форму на сайте.

Founders' Mondays ищет партнеров для проведения встреч по миру и в России

Что такое Founders’ Mondays

Founders’ Mondays — это встречи в разных уголках мира предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, IT-специалистов и всех, кому интересна тема запуска бизнеса. На мероприятии фаундеры могут презентовать свой проект или послушать питчи коллег. Мы уже проводили Founders’ Mondays в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании, Франции и Малайзии.

Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий. 

Что делает хост или партнер

Задача хоста или партнера Founders’ Mondays — помощь в организации мероприятия. Все подробности у продюсера проекта Екатерины Федюк.  

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подробнее о проекте можно прочитать здесь, а также в наших соцсетях

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