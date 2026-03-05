Фонд «Помощь рядом» направил НКО почти 800 млн ₽ в 2025 году: главный способ пожертвования — округление заказов
Объём помощи по сравнению с 2024 годом увеличился в 1,5 раза
Благотворительный фонд Яндекс «Помощь рядом» перечислил на благотворительность около 800 млн рублей по итогам 2025 года. По сравнению с 2024-м объём помощи увеличился примерно в 1,5 раза. Большую часть средств удалось собрать благодаря клиентам сервисов Яндекса.
Округление заказов — главный источник пожертвований
Больше всего денег пользователи перечисляли через автоматическое округление своих заказов в сервисах доставки еды, оплаты заправок, такси, маркетплейсах и покупки билетов на мероприятия. За 2025 год благодаря этой механике удалось набрать 605 млн рублей. Это на 40% больше, чем в 2024 году.
Средний размер одного пожертвования при использовании инструмента увеличился на 17% — до 12,34 рублей.
Наибольший объём пожертвований за один день пришёлся на 27 декабря — тогда клиенты суммарно округлили стоимость заказов на 2,58 млн рублей. Для пожертвования нужно активировать округление стомости покупки в приложении или на сайте благотворительной организации.
Пожертвования уходят на закупку товаров для подопечных
Благодаря пожертвованиям некоммерческие организации могут покупать продукты, лекарства, вещи первой необходимости, а также оплачивать логистику.
Ещё одной важной программой фонда остаётся инициатива «Поездки для НКО». В рамках программы подопечные благотворительных фондов получают возможность бесплатно пользоваться такси. За 2025 год они совершили свыше 705 тыс. поездок, что на 36% больше, чем в предыдущем году.
Автоматические пожертвования помогают фондам планировать расходы
Как отмечает директор фонда «Помощь рядом» Ксения Воронина, новые цифровые форматы пожертвований постепенно меняют структуру помощи некоммерческим организациям.
Аналитики фонда «Помощь рядом» и проекта «Пульс НКО» выяснили, что такие инструменты, как округление платежей, кешбэк или регулярные подписки, значительно снижают барьер участия в благотворительности. Благодаря этому к системной помощи подключаются люди, которые раньше либо не участвовали в ней вовсе, либо поддерживали фонды лишь эпизодически.
Для благотворительных организаций постоянные пожертвования небольших сумм особенно важны: они позволяют более точно планировать расходы и устойчиво работать на протяжении нескольких месяцев.
Контекст
Ранее стало известно, что около четверти тех, кто регулярно жертвует деньги фондам, пользуются цифровыми способами поддержки некоммерческих организаций. Наиболее распространённые форматы — переводы через официальные сайты благотворительных фондов (20%), платформы для пожертвований (14%), а также инструменты, которые округляют суммы покупок и кэшбека — по 7%.
Автоматические способы пожертвований ценят прежде всего за то, что они не ощущаются финансово (42%), их удобство и экономию времени (33%), а также за высокий уровень доверия (36%).
Наиболее активно в благотворительности участвуют молодые люди в возрасте 18–25 лет — именно среди них уровень недоверия к благотворительным организациям самый низкий. При этом большинство россиян по-прежнему делают пожертвования спонтанно и редко закладывают такие расходы в личный бюджет заранее.
