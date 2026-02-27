Среди молодежи 35% совершают денежные пожертвования: при этом каждый пятый в России не доверяет фондам

Более трети россиян постоянно помогают благотворительным фондам, следует из исследования проектов ПУЛЬС НКО и «Помощь рядом». Активнее всего пожертвованиями занимается молодёжь 18–25 лет — у них же самый низкий уровень недоверия к фондам. При этом большинство россиян всё ещё отправляют деньги ситуативно и не планируют эти траты заранее.

35% россиян постоянно помогают благотворительным фондам

По данным исследования, 35% россиян выбирают системную поддержку некоммерческим организациям — столько же предпочитают прямую адресную помощь. Ранее был перекос в сторону разовых переводов конкретным людям, однако сейчас аудитория все больше доверяет профессиональным организациям.

Уровень недоверия снижается: 70% опрошенных считают нормальным, что сотрудники фондов получают зарплату, а 61% признают их профессионализм. Лишь каждый пятый называют недоверие к фондам причиной отказа от участия в благотворительности.

Молодёжь жертвует больше всех, потому что доверяет фондам

В среднем денежные пожертвования совершают 24% россиян. Среди молодёжи 18–25 лет этот показатель достигает 35%. Именно молодые люди и граждане с высоким доходом чаще оформляют регулярные подписки и используют цифровые инструменты помощи.

Благотворительные подписки среди молодёжи оформляют 10% — это в 2,5 раза выше среднего по стране (4%). Молодые доноры готовы доверять цифровым платформам выбор фонда и контроль отчётности. Кроме того, уровень недоверия к фондам у этой аудитории минимален — всего 6% против 20% в среднем по стране.

Каждый четвёртый жертвует средства через онлайн-платформы

Около 25% благотворителей уже используют цифровые механики помощи. Чаще всего это:

переводы через сайты благотворительных организаций — 20%;

специализированные платформы для онлайн-донатов — 14%;

сервисы округления суммы покупки и перечисление кэшбэка — по 7%.

Автоматические форматы ценят за «финансовую незаметность» (42%), удобство и экономию усилий (33%), а также доверие к платформам (36%).

Средний годовой объём пожертвований у пользователей округления достигает 16 413 рублей, что выше показателей у доноров через кешбэк (10 206 рублей) и постоянные подписки (10 287 рублей). При этом пользователи подписок и бонусных переводов поддерживают больше благотворительных фондов.

Менее трети благотворительных фондов подключены к сервисам округления и кешбэка

У 42% некоммерческих организаций есть доноры, оформляющие регулярные пожертвования. Для 45% фондов такие взносы позволяют эффективнее планировать работу, 40% отмечают, что бюджет становится более предсказуемым, а 41% сообщили об увеличении объёма регулярных переводов за 2025 год. Около трети НКО уже интегрированы с сервисами округления покупок и перевода кешбэка.

61% доноров в автоматических сценариях больше доверяют онлайн-платформам, чем традиционным способам сбора средств. При этом, несмотря на высокий уровень осведомлённости (25–40% россиян), реально отправляют деньги таким способом лишь 2,5–4%.

Постоянно жертвуют деньги только 16%

Несмотря на то, что доверие растет, 63% жертвователей действуют импульсивно, и только 16% можно назвать системными донорами. Перспективной аудиторией эксперты называют 29% россиян, которые доверяют фондам, но считают регулярную помощь сложной.

Ключевой потенциал — не в привлечении новых доноров, а в переводе уже существующей привычки ежемесячной помощи у 24% участников в автоматические списания. Среди факторов дальнейшего роста называются упрощение интеграции НКО в цифровые сервисы, прозрачные механики с возможностью быстрой отмены и более глубокая интеграция благотворительных инструментов в экосистемы повседневных сервисов.

Контекст

Ранее стало известно, что 49% из тех, кто занимается благотворительностью, совершают пожертвования спонтанно, руководствуясь личным импульсом, а не заранее продуманной стратегией. При этом 90% респондентов не выделяют отдельную статью расходов на благотворительность и не формируют для неё отдельный бюджет.

Как правило, речь идёт о небольших переводах: 40% перечисляют от 100 до 300 рублей. Такие взносы носят разовый характер и совершаются ситуативно.